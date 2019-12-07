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7 грудня • оновлено в 18:43
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У ПЦУ виступили з потужним посланням перед зустріччю Зеленського та Путіна

3.2т
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У храмах Православної церкви України в неділю, 8 грудня, відбудеться молитва "за встановлення справедливого миру" в країні та "за перемогу України".

Це станеться напередодні майбутньої зустрічі "нормандського формату". Відповідне розпорядження підписав предстоятель церкви Митрополит Епіфаній, повідомила пресслужба ПЦУ на сторінці у Facebook.

ПЦУ

ПЦУ

Українська правда

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Відзначається, що агресія РФ проти України триває вже шостий рік. "ПЦУ щодня допомагає та підтримує сім'ї, які постраждали через цю війну, молиться за вічний спокій душ померлих захисників і просить у бога справедливого миру для нашої країни.

Напередодні важливих міжнародних переговорів у Парижі, які стосуватимуться подальшої долі нашої країни, покладаємо великі надії на усемилостивого господа. Тому єдиними устами і єдиним серцем завтра у всіх куточках України молитимемося за справедливий мир і перемогу для нашого народу та нашої держави. Боже великий, єдиний, нам Україну храни!" – написали представники ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
Православна церква України релігія нормандський формат переговори щодо Донбасу
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