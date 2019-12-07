У ПЦУ виступили з потужним посланням перед зустріччю Зеленського та Путіна

У храмах Православної церкви України в неділю, 8 грудня, відбудеться молитва "за встановлення справедливого миру" в країні та "за перемогу України".

Це станеться напередодні майбутньої зустрічі "нормандського формату". Відповідне розпорядження підписав предстоятель церкви Митрополит Епіфаній, повідомила пресслужба ПЦУ на сторінці у Facebook.

ПЦУ Українська правда

Відзначається, що агресія РФ проти України триває вже шостий рік. "ПЦУ щодня допомагає та підтримує сім'ї, які постраждали через цю війну, молиться за вічний спокій душ померлих захисників і просить у бога справедливого миру для нашої країни.

Напередодні важливих міжнародних переговорів у Парижі, які стосуватимуться подальшої долі нашої країни, покладаємо великі надії на усемилостивого господа. Тому єдиними устами і єдиним серцем завтра у всіх куточках України молитимемося за справедливий мир і перемогу для нашого народу та нашої держави. Боже великий, єдиний, нам Україну храни!" – написали представники ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори щодо України в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив у прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

Перший президент Леонід Кравчук звернувся до опозиційних фракцій, які заявили, що виходять на Майдан перед "нормандським" самітом. Він закликав їх підтримати українську сторону на переговорах.

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