"Вибір між капітуляцією і війною": Портников дав прогноз на зустріч Зеленського з Путіним

Президент Росії Володимир Путін очікує, що Україна капітулює на саміті в "нормандському форматі", а лідери Франції і Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель прийдуть йому на допомогу.

Таку думку висловив у своєму блозі для Грани.ру український журналіст Віталій Портников.

"Ми робимо вигляд, що не розуміємо, якими можуть бути результати паризького саміту, хоча насправді варіанти його результату зрозумілі навіть дилентанту – якщо, зрозуміло, цей дилетант не президент України або Франції. У всякому разі, в Кремлі ролі вже розподілили", – зазначив він.

Портников дав прогноз на зустріч Зеленського з Путіним

На думку Портникова, президент Росії бачить все таким чином: "Путін відправляється в Париж, щоб прийняти капітуляцію телевізійного коміка, котрий зарвався і вважає себе рівнею товаришам із КДБ і посмів домагатися зустрічі зі "збирачем земель". Завдання Макрона – тиснути на коміка, пояснювати йому, як влаштоване життя і самим своїм виглядом демонструвати, що кращих пропозицій Україна вже не отримає. А пані Меркель краще б просто помовчати і не заважати Путіну. Ось, власне, і вся мізансцена".

Журналіст запевнив, що у Путіна не будуть сидіти склавши руки в тому випадку, якщо Зеленський не піде на капітуляцію.

"Просто почнуть здійснюватися погрози, не раз озвучені на різних російських рівнях. Спробують "відновити територіальну цілісність ДНР", почнуть здійснювати заходи з відколу ще якихось українських територій, закриють газовий вентиль, посилять обстріли – хіба мало що можна придумати для посилення тиску? " – попередив він.

"В українського президента дійсно дуже поганий вибір – між капітуляцією і війною. І це при тому, що більша частина його співвітчизників не хоче ні капітуляції, ні війни, а хоче миру – але так, щоб не було соромно. Простіше кажучи, хоче дива" , – резюмував Портников.

Портников дав прогноз на зустріч Зеленського з Путіним Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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