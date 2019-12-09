Головна Новини
9 грудня • оновлено в 16:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Stop Putin's war! Голі Femen прорвалися через поліцію в Парижі

6.2т
Читати матеріал російською

У Парижі перед будівлею Єлисейського палацу, де має відбутися зустріч "нормандської четвірки", вибігли голі активістки руху Femen.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій. Дівчата прорвали кордон поліції, який захищав будинок від людей.

Активістки скандували "Stop Putin's war". Їх оддразу ж затримали французькі поліцейські.

Активістка Femen перед Єлисейським палацем

Активістка Femen перед Єлисейським палацем

Новини
Зустріч Зеленського й Путіна: всі подробиці з Парижа перед "нормандським форматом"

Нагадаємо, раніше до Парижа прибули ветерани АТО, які звернулися з жорстким посланням до української влади. Вони заявили, що відчувають загрозу під час переговорів і побоюються, що "українці можуть дати задню". Крім того, захисники України звернулися до президента України Володимира Зеленського та зажадали "довести, що він не лох".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Франція Париж
Теги
Femen нормандський формат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
17
Смішно
11
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги