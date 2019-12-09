Stop Putin's war! Голі Femen прорвалися через поліцію в Парижі

У Парижі перед будівлею Єлисейського палацу, де має відбутися зустріч "нормандської четвірки", вибігли голі активістки руху Femen.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій. Дівчата прорвали кордон поліції, який захищав будинок від людей.

Активістки скандували "Stop Putin's war". Їх оддразу ж затримали французькі поліцейські.

Активістка Femen перед Єлисейським палацем

Нагадаємо, раніше до Парижа прибули ветерани АТО, які звернулися з жорстким посланням до української влади. Вони заявили, що відчувають загрозу під час переговорів і побоюються, що "українці можуть дати задню". Крім того, захисники України звернулися до президента України Володимира Зеленського та зажадали "довести, що він не лох".

Si FEMEN soutient tous les processus de paix, nous ne pouvons rester silencieuses quand un dictateur aussi influent que Poutine est reçu en France. Nous nous devons de rappeler sa responsabilité dans deux guerres actuelles, ainsi que sa politique sexiste, homophobe et répressive pic.twitter.com/EmBTq151I7 — FEMEN (@Femen_France) 9 декабря 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори щодо України в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив у прямому ефірі на політичному токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

8 грудня, в Парижі був озвучений остаточний графік саміту в "нормандському форматі".

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