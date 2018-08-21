Ось ми і вдома. Як виявилося, подорожувати самотужки дорожче і складніше ніж через туристичну компанію. Принаймні для мене, поки що! За останні 5 років я вперше за кордоном. А самостійно, без супроводу турагенства, і взагалі вперше. Так звичайно більше пізнаєш місто, державу зсередини. Їздиш в метро, бачиш їхні дворики, уклад життя. І це дуже цікаво.

Австрія - поліцейська держава, у кращому розумінні того слова. Тут всюди порядок, всі дотримуються Закону. Ось, наприклад, якщо ти забудеш щось у метро - штраф, якщо відійдеш від своїх пакунків в аеропорту, теж штраф. Я вже не кажу про перехід вулиці в недозволеному місці... Якщо дитина не прийшла у школу без попередження або серйозної причини - теж штраф. І це, я вам скажу, дуже дисциплінує.

Метро у Відні дуже складне і гарне. Тут багато ліній, поверхів, є прозорий ліфт і всі зручності для всіх. Станції короткі, так, що майже на кожній вулиці своє метро. Це його розвантажує і там майже завжди можна сидіти, немає такого перевантаження, як у нас зранку чи в години пік.

У Відні дуже гарні, чистенькі внутрішні дворики, у будинках переважають відкриті балкони - тераси, зі столиком і м‘якими стільцями, прикрашені квітучими вазонами так, що виглядає дуже мило та романтично. А питна вода, це ще окрема стаття зручностей у Відні, вона є на вулицях Відня всюди у спеціальних резервуарах, і навіть технічна, для пожежних потреб, тут чиста і якісна, перевірили на собі, напилися, і все нормально, приїхали додому без лікарняних пригод.

Новини Свидание с Россией

Особливо тут виділяються старші пари, своїм підкреслено шикарним, класичним одягом. Старші пані дуже гарні та доглянуті, носять рукавички навіть влітку. І саме пенсіонери ходять тут по найдорожчих ресторанах, бо у них дуже високі пенсії (від 2 тисяч євро (найнижче) і до 50....) і всі соціальні блага та медична страховка, яка дозволяє їм вчасно лікуватися. В аптеках ціни помітно дешевші навіть ніж у нас, навіть при переводі у гривні. Наприклад, я купувала там пачку АЦЦ 600. У нас вона 250 грн, а у них 3 євро, тобто 90 гривень.

Австрійська пані

Прохарчуватися якісно там дуже дорого, якщо їсти в кафе, і навіть, якщо закуплятися на базарі, теж дорого, особливо свинина та телятина. Тому наш друг студент каже, що м‘ясо для нього - великий делікатес.

Музеї, зоопарк, театри там теж доволі дорогі (від 15 до 20 євро), але тішить те, що молодим людям до 19 років всі музеї безкоштовні.

Виставка картин Альбертіна

Franz Gertsch, Waldweg, 2013-14

Michela Ghisetti, Felicia ,2010

Тут чудові картинні галереї, ми були у двох: в Головному музеї Історії та мистецтв та в Альбертіні. Там безцінні картини визначних майстрів. В Головному: Рембрандт, Рубенс, Рафаель, Караваджо, Веронезе, Бартоломео. В Альбертіні: Сезанн, Моне, Ренуар, Ларіонов, Малевич, Синьяк, Матисс, Кандинський, Тулуз-Лотрек, Модільяні, Пикассо, Экстер. Під експозицію виділено понад 3000 кв.м виставкової площі. Тут зібрано найбільшу у світі колекцію знаменитих графіків. Синові дуже сподобалося. Рекомендуємо.

А хто наразі зібратися не може, скидаю фото картин, які нам найбільше сподобалися. Це Альбертіна. Про Головний музей Історї та мистецтв напишу пізніше.

Claude Monet