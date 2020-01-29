Одна ділянка розведення військ і пошук зниклих: у Кучми відзвітували про зустріч ТКГ

У середу, 29 січня, в Мінську пройшло чергове засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, на якому сторони домовилися про пошуки зниклих і розробку нових рішень для безпеки.

Деталі зустрічі повідомила в Facebook прессекретарка представника України, другого президента Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"У гуманітарній підгрупі продовжують роботу щодо взаємного звільнення людей, яка була успішно проведена 29 грудня 2019. Досягнуто домовленості про відновлення пошуку зниклих безвісти: до наступного засідання ТКГ у Мінську будуть оброблені відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участю міжнародних організацій, у тому числі Міжнародного Комітету Червоного Хреста", – розповіла вона.

У Мінську пройшла зустріч ТКГ

За словами Оліфер, під час засідання ТКГ українська сторона чітко заявила: рішення проблем безпеки – припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, а також встановлення контролю за кордоном – є основним для виконання Мінських угод.

"Світовий досвід врегулювання збройних конфліктів показує, що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо", – зазначив Кучма.

"На жаль, ситуація з безпекою залишається складною – з боку НЗФ ОРДЛО тривають обстріли, в тому числі снайперські, а на лінії зіткнення діють їх диверсійно-розвідувальні групи. Домовилися продовжити роботу для вирішення блоку питань безпеки, які є ключовими для України і світової спільноти", – резюмувала Оліфер.

За даними представника Росії Бориса Гризлова, сторони не змогли домовитися щодо трьох нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, пише ТАСС.

"Важливо, щоб дане питання відповідно до рішення лідерів "нормандського формату" було врегульовано до кінця березня 2020 року", – заявив він.

Поки що існує попередня домовленість лише про розведення в районі КПВВ "Гнутове". "Координаторка від ОБСЄ, узагальнивши пропозиції сторін, зазначила, що поки що з дев'яти робочих варіантів співпадає лише один, який знаходиться в районі КПВВ "Октябрь – Гнутове", – заявила "представниця" угруповання "ДНР" на переговорах Наталія Никонорова.

За її словами, навіть цей збіг вельми умовний, так як бачення сторонами координат ділянок для розведення в цій локації "значно відрізняються".

Відзначимо, засідання стало останнім за участю Мартіна Сайдіка, який передав повноваження спеціального представника діючого голови ОБСЄ в ТКГ і в Україні Хайді Грау.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на попередьому засіданні ТКГ 16 січня Україна запропонувала провести відведення військ на трьох нових ділянках і зажадала, щоб СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь і місць їх зберігання.

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