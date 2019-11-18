Зустріч Путіна й Зеленського: у Кремлі назвали остаточну дату

У Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня в Парижі. В рамках підготовки до нього у президента Росії Володимира Путіна 18 листопада відбудеться телефонна розмова.

Про це заявив журналістам прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс". Водночас він уникнув відповіді на запитання про очікування Москви від майбутньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки", серед яких і президент України Володимир Зеленський.

"Телефонна розмова буде багато в чому пов'язана з підготовкою до "нормандського формату", який зараз запланований на 9 грудня. Це справді так, підготовка ведеться і вже наблизилася до завершальної стадії", – сказав він.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

За словами Пєскова, для російської сторони це дуже важлива і довгоочікувана зустріч.

"Їй передував досить тривалий період перед тим, як вона була запланована. Була дуже велика перерва – це ми із жалем констатуємо – у роботі "нормандського формату", – заявив пресссекретар Путіна.

Тому підкреслив, що не має наміру висловлювати якісь очікування від можливого саміту лідерів "нормандської четвірки".

"Давайте не будемо ні завищувати їх, щоб потім не розчаровуватися, але водночас не варто їх і занижувати, сподіваючись, що все-таки підготовка матиме свої результати", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже наприкінці цього місяця – 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!