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18 листопада • оновлено в 14:12
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Зустріч Путіна й Зеленського: у Кремлі назвали остаточну дату

8.4т
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У Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня в Парижі. В рамках підготовки до нього у президента Росії Володимира Путіна 18 листопада відбудеться телефонна розмова.

Про це заявив журналістам прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс". Водночас він уникнув відповіді на запитання про очікування Москви від майбутньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки", серед яких і президент України Володимир Зеленський.

"Телефонна розмова буде багато в чому пов'язана з підготовкою до "нормандського формату", який зараз запланований на 9 грудня. Це справді так, підготовка ведеться і вже наблизилася до завершальної стадії", – сказав він.

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Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

За словами Пєскова, для російської сторони це дуже важлива і довгоочікувана зустріч.

"Їй передував досить тривалий період перед тим, як вона була запланована. Була дуже велика перерва – це ми із жалем констатуємо – у роботі "нормандського формату", – заявив пресссекретар Путіна.

Тому підкреслив, що не має наміру висловлювати якісь очікування від можливого саміту лідерів "нормандської четвірки".

"Давайте не будемо ні завищувати їх, щоб потім не розчаровуватися, але водночас не варто їх і занижувати, сподіваючись, що все-таки підготовка матиме свої результати", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже наприкінці цього місяця – 24 або 26 листопада.

  • У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

  • Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.

  • 15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Дмитро Пєсков
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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ttt ta
ttt ta
Заметили как Кремль брал паузу? Последнее слово осталось за ним. Учитесь, незалежные.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
В.Путин всячески пытался избежать публичной порки весёлого мальчика, но по настоянию самого мальчика и его друзей, согласился.
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Mega Death
Mega Death
Зачем Путину понадобилась эта клоунада? Наверное, опять что то задумал)))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Mega Death, конечно! Ждём-с :)))
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