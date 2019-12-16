"Зупиніться нарешті!" Глава Кіпрської церкви поставив на місце патріарха Кирила через ПЦУ

Архієпископ Кіпрський Хрисостом жорстко засудив патріарха РПЦ Кирила за релігійну війну проти церков, який визнали автокефалію Православної церкви України.

Свою позицію з цього приводу він висловив в інтерв'ю Politis, переклад частини якого опублікував на своїй сторінці у Facebook заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратій Зоря.

Зокрема, Хрисостом назвав неприйнятним те, що Кирил відмовився від співслужіння або бажає припинити поминання імен архієпископа Афінського і Олександрійського патріарха.

Архієпископ Кіпрський Христосом

"Він збирається створити розкол. А розкол – найбільший гріх. Я цього не розумію. Він хоче бути першим. Я сказав йому, що ви ніколи не будете першим. За останні 17 століть Константинопольський патріарх був визначений як перший серед усіх східних православних предстоятелів. Зупиніться нарешті! Ми не можемо закривати очі. Ви повинні це зрозуміти. Але егоїзм не дає йому бачити чітко", – сказав архієпископ Кіпрський.

Крім того, він різко розкритикував проросійську позицію митрополитів Лімассолу, Киккосу і Тамасосу з питання неминучого розколу, що суперечить рішенням Священного Синоду не чіпати офіційну позицію.

"Священний Синод уже вирішив. Ви повинні його поважати. Тепер вони мали окрему конференцію з росіянами, хоча був скликаний Священний Синод і вирішили в питанні автокефалії України залишатися нейтральними. Вони виступають на конференції й займають позицію проти Вселенського патріархату. Це неймовірно! Адже Священний Синод вже вирішив. Поважайте це рішення. Їм навіть не соромно. Найпростіше – покарати їх і дорікати. Якщо вони не почнуть змінюватися. Ви знаходитеся в одному човні..." – застеріг Христосом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у серпні 2019 Синод Елладської церкви підтвердив канонічність отримання автокефалії Православною церквою України від Вселенського патріарха.

Через це РПЦ пригрозила, що припинить зв'язки з окремими священиками, однак зазначила, що повністю розривати відносини не має наміру.

Також стало відомо, що колишній міністр національної оборони Греції і проросійський лідер правої партії "Незалежні греки" (ANEL) Панос Камменос тиснув на Архієпископа Ієроніма, вимагаючи від Грецької церкви не визнавати ПЦУ.

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