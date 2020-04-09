Воїни Збройних сил України записали зворушливе відеозвернення до українців із зони Операції Об'єднаних сил.

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На ньому вони закликали співгромадян дотримуватися карантину заради порятунку життів близьких в період пандемії коронавірусу. Зі свого боку захисники пообіцяли берегти спокій мирних громадян, воюючи проти окупантів. Ролик був опублікований на сторінці Міноборони в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Залишайтеся вдома! Ми прикриємо!" – сказали Герої, показуючи українцям свої фронтові будні та складні умови, в яких доводиться постійно перебувати.

Воїни ЗСУ звернулися до українців через коронавірус Скріншот видео

Воїни ЗСУ звернулися до українців через коронавірус Скріншот видео

Воїни ЗСУ звернулися до українців через коронавірус Скріншот відео

Проникливе звернення воїнів зібрало під собою 650 лайків і безліч коментарів, в яких люди дякують захисникам за мирне небо.

"Дякую, дорогі наші! А ви залишіться живими, будь ласка!!!", "Низький уклін", "Наші сонечка. Дякую вам", "Низький уклін вам. Мирного і ясного неба над головою", "Дякую вам, хлопці, за спокійні дні і ночі. Нехай Бог оберігає вас! Повертайтеся додому живими і здоровими. Вас там чекають", "Спасибі вам усім!" – пишуть українці.

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