ЗСУ зворушливо звернулися до українців: залишайтеся вдома, ми прикриємо!
Воїни Збройних сил України записали зворушливе відеозвернення до українців із зони Операції Об'єднаних сил.
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На ньому вони закликали співгромадян дотримуватися карантину заради порятунку життів близьких в період пандемії коронавірусу. Зі свого боку захисники пообіцяли берегти спокій мирних громадян, воюючи проти окупантів. Ролик був опублікований на сторінці Міноборони в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Залишайтеся вдома! Ми прикриємо!" – сказали Герої, показуючи українцям свої фронтові будні та складні умови, в яких доводиться постійно перебувати.
Проникливе звернення воїнів зібрало під собою 650 лайків і безліч коментарів, в яких люди дякують захисникам за мирне небо.
"Дякую, дорогі наші! А ви залишіться живими, будь ласка!!!", "Низький уклін", "Наші сонечка. Дякую вам", "Низький уклін вам. Мирного і ясного неба над головою", "Дякую вам, хлопці, за спокійні дні і ночі. Нехай Бог оберігає вас! Повертайтеся додому живими і здоровими. Вас там чекають", "Спасибі вам усім!" – пишуть українці.
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