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9 квітня • оновлено в 17:33
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ЗСУ зворушливо звернулися до українців: залишайтеся вдома, ми прикриємо!

3.8т
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Воїни Збройних сил України записали зворушливе відеозвернення до українців із зони Операції Об'єднаних сил.

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На ньому вони закликали співгромадян дотримуватися карантину заради порятунку життів близьких в період пандемії коронавірусу. Зі свого боку захисники пообіцяли берегти спокій мирних громадян, воюючи проти окупантів. Ролик був опублікований на сторінці Міноборони в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Залишайтеся вдома! Ми прикриємо!" – сказали Герої, показуючи українцям свої фронтові будні та складні умови, в яких доводиться постійно перебувати.

Воїни ЗСУ звернулися до українців через коронавірус

Воїни ЗСУ звернулися до українців через коронавірус

Скріншот видео

Воїни ЗСУ звернулися до українців через коронавірус

Воїни ЗСУ звернулися до українців через коронавірус

Скріншот видео

Воїни ЗСУ звернулися до українців через коронавірус

Воїни ЗСУ звернулися до українців через коронавірус

Скріншот відео

Проникливе звернення воїнів зібрало під собою 650 лайків і безліч коментарів, в яких люди дякують захисникам за мирне небо.

"Дякую, дорогі наші! А ви залишіться живими, будь ласка!!!", "Низький уклін", "Наші сонечка. Дякую вам", "Низький уклін вам. Мирного і ясного неба над головою", "Дякую вам, хлопці, за спокійні дні і ночі. Нехай Бог оберігає вас! Повертайтеся додому живими і здоровими. Вас там чекають", "Спасибі вам усім!" – пишуть українці.

"Залишайтеся вдома! Ми прикриємо!" ЗСУ зворушливо звернулися до українців

"Залишайтеся вдома! Ми прикриємо!" ЗСУ зворушливо звернулися до українців

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Збройних силах України зареєстровано вже п'ять випадків захворювання на коронавірус, один з них летальний.

  • Померла 43-річна Ірина Гончарова, яка працювала у військовій частині смт. Делятин Івано-Франківської області. У жінки залишилося двоє дітей і старенька мати, якій потрібен догляд.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Міністерство оборони України
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Куни Чан
Куни Чан
И давно последний танковый бой у моря был, прикрыватели? Артиллерией по мирным, вот и все ваше прикрытие!
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4
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Классно они вас защищают, возле санитарного вертолёта на берегу моря ...
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
"трогательно обратились" это смешно обратилось, от кого эти нищесброды и кого могут защитить? Вроде африканских племенах таких планов нет .
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