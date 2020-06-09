ЗСУ знищили найманців Росії на Донбасі: у ворога великі втрати

У понеділок, 8 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти пішли в атаку і зазнали втрат. За даними розвідки, знищено троє терористів.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що один український захисник отримав поранення під час обстрілів. Збройні формування Російської Федерації протягом доби 11 раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив такі обстріли:

неподалік Новотроїцького окупанти обстріляли наші позиції з використанням 82 мм мінометів і станкових протитанкових гранатометів.

Такі ж гранатомети ворог задіяв біля Мар'їнки.

По захисникам Водяного агресор вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Захисників Богданівки обстрілював з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі ru.slovoidilo.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі відкривали вогонь по опорних пунктах Об'єднаних сил поблизу Горіхового. Для обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

По позиціях неподалік Новолуганського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а по околицях Новоалександрівки – з ручних протитанкових гранатометів. Біля населених пунктів Хутір Вільний і Майське противник застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

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