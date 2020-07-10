Війська Росії на Донбасі 7 разів за минулу добу, 9 липня, відкривали вогонь по українським захисникам. При цьому, ЗСУ дали рішучий відсіч і поранили двох терористів "Л/ДНР".

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Водночас втрат серед українських захисників немає.

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій. За даними розвідки, 9 липня наші оборонці поранили двох загарбників. Втрат за минулу добу внаслідок обстрілів противника серед українських захисників немає", – сказано у повідомленні.

При цьому російські окупанти застосовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новолуганського окупанти застосували міномети 82-го калібру та протитанковий ракетний комплекс, а згодом – артилерійські системи калібру 122 мм, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування, а також стрілецьку зброю. З ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник здійснював обстріли наших позиціях на підступах до Причепилівки.

Ще один факт ворожої збройної активності зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, неподалік Мар’їнки загарбники вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм біля Причепилівки.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", – підсумували в ООС.

ЗСУ змусили "Л/ДНР" припинити обстріли: в окупантів втрати Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

ЗСУ змусили "Л/ДНР" припинити обстріли: в окупантів втрати Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок ворожих обстрілів терористами "Л/ДНР" на Донбасі 8 червня, загинув один український військовий, ще троє отримали поранення.