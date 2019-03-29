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ЗСУ взяли Горлівку? В ООС дали відповідь

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Штаб Операції Об'єднаних сил спростовує інформацію про нібито просування та закріплення Збройних сил України в межах міста окупованої терористами Горлівки Донецької області.

"Вся офіційна інформація є на нашій сторінці у Facebook, іншої інформації у нас немає. Ми радимо всім звертатися до першоджерела, у нас такої інформації немає", — повідомили OBOZREVATEL у прес-центрі ООС.

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Раніше інформацію про просування української армії на своїй сторінці у Facebook опублікував ветеран АТО Андрій Шор. Цю інформацію підтверджував і колишній ватажок терористів Ігор Гіркін, повідомивши, що ЗСУ просунулися в "сірій зоні" під Горлівкою на 350 метрів. Проте він відкинув заяви про закріплення українських військових у межах окупованого міста.

ЗСУ взяли Горлівку? В ООС дали відповідь

Водночас інформацію спростували у так званій "Народній міліції "ДНР" та "адміністрації" окупованої Горлівки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області бойова група К-2 з 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Просто Штыриц обыкновенный пи*добол, не какой то охфицэр ВСУ
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CARGO 100
CARGO 100
Если бы ВСУ "взяли" Горловку, то через неделю уже отдали бы Киев ...
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