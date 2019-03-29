ЗСУ взяли Горлівку? В ООС дали відповідь

Штаб Операції Об'єднаних сил спростовує інформацію про нібито просування та закріплення Збройних сил України в межах міста окупованої терористами Горлівки Донецької області.

"Вся офіційна інформація є на нашій сторінці у Facebook, іншої інформації у нас немає. Ми радимо всім звертатися до першоджерела, у нас такої інформації немає", — повідомили OBOZREVATEL у прес-центрі ООС.

Раніше інформацію про просування української армії на своїй сторінці у Facebook опублікував ветеран АТО Андрій Шор. Цю інформацію підтверджував і колишній ватажок терористів Ігор Гіркін, повідомивши, що ЗСУ просунулися в "сірій зоні" під Горлівкою на 350 метрів. Проте він відкинув заяви про закріплення українських військових у межах окупованого міста.

Водночас інформацію спростували у так званій "Народній міліції "ДНР" та "адміністрації" окупованої Горлівки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області бойова група К-2 з 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!