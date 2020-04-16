ЗСУ вразили Зеленського міццю на масштабних навчаннях: з'явилися фото
У мережі з'явилися видовищні фото ротних тактичних навчань 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
Як повідомляється на сайті президента України, Володимир Зеленський також відвідав їх під час робочої поїздки на Закарпаття, щоб перевірити підготовку армії.
Зокрема, на гірському полігоні десантно-штурмові підрозділи за підтримки авіації Повітряних сил і армійської авіації Сухопутних військ відпрацювали блокування і знищення об'єктів умовного противника, а також висадку з вертольотів.
За підтримки штатної бронетехніки БТР-80 підрозділи десантників висунулися на рубіж переходу в атаку, захопивши "ворожий" опорний пункт.
Під час одного з етапів навчань були відпрацьовані поповнення запасів матеріально-технічних засобів підрозділів, що діють у відриві від основних сил.
Доставку вантажів здійснено за допомогою новітніх керованих систем точного десантування, які перебувають на озброєнні десантно-штурмових військ. Десантування відбулося з літака військово-транспортної авіації Ан-26.
Крім того, на полігоні президенту продемонстрували новітні та модернізовані зразки стрілецької зброї, а також боєприпаси, що перебувають на озброєнні десантно-штурмових військ та інших підрозділів ЗСУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня на Донбасі відбулося практичне навчання підрозділів танкового резерву командувача Об'єднаних сил. Танкісти відпрацьовували флангову стрільбу штатним артилерійським пострілом з ходу на одному з полігонів у зоні бойових дій.