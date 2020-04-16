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16 квітня • оновлено в 18:03
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ЗСУ вразили Зеленського міццю на масштабних навчаннях: з'явилися фото

2.4т
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У мережі з'явилися видовищні фото ротних тактичних навчань 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Як повідомляється на сайті президента України, Володимир Зеленський також відвідав їх під час робочої поїздки на Закарпаття, щоб перевірити підготовку армії.

Зокрема, на гірському полігоні десантно-штурмові підрозділи за підтримки авіації Повітряних сил і армійської авіації Сухопутних військ відпрацювали блокування і знищення об'єктів умовного противника, а також висадку з вертольотів.

Зеленський на навчаннях ЗСУ на Закарпатті

Зеленський на навчаннях ЗСУ на Закарпатті

Сайт президента України

Зеленський на навчаннях ЗСУ на Закарпатті

Зеленський на навчаннях ЗСУ на Закарпатті

Сайт президента України

За підтримки штатної бронетехніки БТР-80 підрозділи десантників висунулися на рубіж переходу в атаку, захопивши "ворожий" опорний пункт.

Під час одного з етапів навчань були відпрацьовані поповнення запасів матеріально-технічних засобів підрозділів, що діють у відриві від основних сил.

Зеленський на навчаннях ЗСУ на Закарпатті

Зеленський на навчаннях ЗСУ на Закарпатті

Сайт президента України

Зеленський на навчаннях ЗСУ на Закарпатті

Зеленський на навчаннях ЗСУ на Закарпатті

Сайт президента України

Зеленський на навчаннях ЗСУ на Закарпатті

Зеленський на навчаннях ЗСУ на Закарпатті

Сайт президента України

Доставку вантажів здійснено за допомогою новітніх керованих систем точного десантування, які перебувають на озброєнні десантно-штурмових військ. Десантування відбулося з літака військово-транспортної авіації Ан-26.

Крім того, на полігоні президенту продемонстрували новітні та модернізовані зразки стрілецької зброї, а також боєприпаси, що перебувають на озброєнні десантно-штурмових військ та інших підрозділів ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня на Донбасі відбулося практичне навчання підрозділів танкового резерву командувача Об'єднаних сил. Танкісти відпрацьовували флангову стрільбу штатним артилерійським пострілом з ходу на одному з полігонів у зоні бойових дій.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Ужгород
Тег
Збройні сили України
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