ЗСУ вразили міццю ракет на навчаннях із НАТО. Відео

Війська протиповітряної оборони ЗСУ продемонстрували готовність до відбиття атаки ворога з повітря під час міжнародних навчань "Об’єднані зусилля – 2020" за участі партнерів з НАТО.

Як написала "Армія Inform", зенітні ракетні дивізіони, котрі прибули на державний випробувальний полігон "Ягорлик" із різних куточків України, зайняли свої позиції, відпрацювали питання взаємодії та провели імітаційні пуски по реальних цілях. Роль повітряного противника грали дві пари літаків штурмової авіації Су-25 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, під час активної фази навчань розігруватиметься сценарій масованого повітряного нападу ворога, завдання з відбиття якого покладене на зведений зенітний ракетний полк. Бойові розрахунки комплексів С-300 та "Бук-М1" повинні будуть знищити величезну кількість повітряних цілей, що рухатимуться з різною швидкістю, на різних висотах та віддалі. Їхню роль традиційно гратимуть БПЛА ВР-3 "Рейс", котрі за своїми характеристиками є досить незручною малопомітною ціллю, більше схожою на ракету.

"Наразі закінчився завершальний етап підготовки. Під час тренувань угрупування зенітних ракетних військ перехопило та умовно знищило всі цілі. Особовий склад відпрацював імітаційні пуски на відмінно, діяв упевнено та професійно", – зазначив командувач повітряного командування "Схід" генерал-майор Олег Струцінський.

Також він наголосив, що вже невдовзі бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та "Бук-М1" виконуватимуть реальні бойові стрільби по реальних повітряних цілях.

Тим часом Командування Об'єднаних сил ЗСУ у межах "Об'єднаних зусиль-2020" почало управління силами оборони та безпеки, що задіяні в них.

За легендою, противник здійснив збройну агресію й намагається прорвати оборону наших військ на окремих напрямках. Відповідно до ситуації, що склалася, в Командуванні ОС ЗСУ та підпорядкованих йому органах військового управління ухвалено рішення на вогневе ураження сил противника.

"Відтак здійснено перегрупування наших військ на найбільш загрозливих напрямах і проведено заходи з їхньої підготовки до здійснення контратак і ведення рейдових дій", – розповів командувач ОС ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, оперативний склад органів управління Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій, а також органів управління інших складових сектора безпеки та оборони успішно реалізували ухвалене рішення. Здійснивши заплановані заходи щодо стабілізації ситуації, вони завдали вогневі ураження по військових об'єктах противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі оприлюднили яскраві кадри з американськими конвертопланами Osprey на "Об'єднаних зусиллях-2020". На них зафільмовано, як військовослужбовці 8 полку спеціального призначення ССО ЗСУ разом із 352-м крилом Сил спеціальних операцій США відпрацювали спуски по фастропах та перекидання сил швидкого реагування.