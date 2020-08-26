ЗСУ влаштували видовищні маневри з "Буком" та "Осою" поблизу Криму. Фото та відео

У Херсонській області чергові сили протиповітряної оборони ЗСУ провели перевірку готовності відбивати повітряний напад.

Як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook, у маневрах були задіяні зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" та "Оса-АКМ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Завданням для екіпажів і розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Бук-М1" та "Оса-АКМ" було своєчасне вибуття за сигналом на бойові позиції для відпрацювання завдання, здійснення маневру у нові позиційні райони, пошук повітряної цілі, взяття її на автоматичне супроводження та "знищення", – розповів командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Втім, додав він, бойові обслуги зенітно-ракетних комплексів намагалися уникати шаблонності й діяти непередбачувано для противника. До того ж, у бойовій роботі в пригоді ставав досвід війни на сході України.

До маневрів залучили зенітно-ракетні комлекси "Бук" та "Оса" Facebook Командування ОС ЗСУ

Воїни ЗСУ продемонстрували готовність до відбиття нападу ворога з повітря Facebook Командування ОС ЗСУ

Під час перевірки захисники повітряного простору впевнено продемонстрували вміння будувати багаторівневу систему протиповітряної оборони в районі виконання бойових завдань, а також здобувати та надавати на пункт управління відомості про засоби повітряного нападу.

"Перевірка показала, що підрозділи протиповітряної оборони Командування ОС ЗСУ готові швидко та вчасно реагувати на можливу агресію з повітря. І це є очікуваним результатом, тому що, завдяки тренуванням, українські військові щодня вдосконалюють навички та проводять злагодження чергових бойових обслуг. Разом переможемо!" – наголосив Наєв.

Сили ППО ЗСУ відпрацювали наведення на ціль та її знищення Facebook Командування ОС ЗСУ

Злагодження бойових обслуг ЗСУ Facebook Командування ОС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL: