ЗСУ влаштували видовищні маневри з "Буком" та "Осою" поблизу Криму. Фото та відео

Вікторія Довгань Суспільство 10:20, 26.08.2020 Оновлено: 10:20, 26.08.2020

У Херсонській області чергові сили протиповітряної оборони ЗСУ провели перевірку готовності відбивати повітряний напад.

Як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook, у маневрах були задіяні зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" та "Оса-АКМ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Завданням для екіпажів і розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Бук-М1" та "Оса-АКМ" було своєчасне вибуття за сигналом на бойові позиції для відпрацювання завдання, здійснення маневру у нові позиційні райони, пошук повітряної цілі, взяття її на автоматичне супроводження та "знищення", – розповів командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Втім, додав він, бойові обслуги зенітно-ракетних комплексів намагалися уникати шаблонності й діяти непередбачувано для противника. До того ж, у бойовій роботі в пригоді ставав досвід війни на сході України.

До маневрів залучили зенітно-ракетні комлекси "Бук" та "Оса"
Facebook Командування ОС ЗСУ
Воїни ЗСУ продемонстрували готовність до відбиття нападу ворога з повітря
Facebook Командування ОС ЗСУ

Під час перевірки захисники повітряного простору впевнено продемонстрували вміння будувати багаторівневу систему протиповітряної оборони в районі виконання бойових завдань, а також здобувати та надавати на пункт управління відомості про засоби повітряного нападу.

"Перевірка показала, що підрозділи протиповітряної оборони Командування ОС ЗСУ готові швидко та вчасно реагувати на можливу агресію з повітря. І це є очікуваним результатом, тому що, завдяки тренуванням, українські військові щодня вдосконалюють навички та проводять злагодження чергових бойових обслуг. Разом переможемо!" – наголосив Наєв.

Сили ППО ЗСУ відпрацювали наведення на ціль та її знищення
Facebook Командування ОС ЗСУ
Злагодження бойових обслуг ЗСУ
Facebook Командування ОС ЗСУ

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