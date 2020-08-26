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ЗСУ влаштували видовищні маневри з "Буком" та "Осою" поблизу Криму. Фото та відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
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Сили ППО ЗСУ провели тренування на Херсонщині

Сили ППО ЗСУ провели тренування на Херсонщині. Facebook Командування ОС ЗСУ

У Херсонській області чергові сили протиповітряної оборони ЗСУ провели перевірку готовності відбивати повітряний напад.

Як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook, у маневрах були задіяні зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" та "Оса-АКМ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Завданням для екіпажів і розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Бук-М1" та "Оса-АКМ" було своєчасне вибуття за сигналом на бойові позиції для відпрацювання завдання, здійснення маневру у нові позиційні райони, пошук повітряної цілі, взяття її на автоматичне супроводження та "знищення", – розповів командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Втім, додав він, бойові обслуги зенітно-ракетних комплексів намагалися уникати шаблонності й діяти непередбачувано для противника. До того ж, у бойовій роботі в пригоді ставав досвід війни на сході України.

До маневрів залучили зенітно-ракетні комлекси "Бук" та "Оса"

До маневрів залучили зенітно-ракетні комлекси "Бук" та "Оса" Facebook Командування ОС ЗСУ

Воїни ЗСУ продемонстрували готовність до відбиття нападу ворога з повітря

Воїни ЗСУ продемонстрували готовність до відбиття нападу ворога з повітря Facebook Командування ОС ЗСУ

Під час перевірки захисники повітряного простору впевнено продемонстрували вміння будувати багаторівневу систему протиповітряної оборони в районі виконання бойових завдань, а також здобувати та надавати на пункт управління відомості про засоби повітряного нападу.

"Перевірка показала, що підрозділи протиповітряної оборони Командування ОС ЗСУ готові швидко та вчасно реагувати на можливу агресію з повітря. І це є очікуваним результатом, тому що, завдяки тренуванням, українські військові щодня вдосконалюють навички та проводять злагодження чергових бойових обслуг. Разом переможемо!" – наголосив Наєв.

Сили ППО ЗСУ відпрацювали наведення на ціль та її знищення

Сили ППО ЗСУ відпрацювали наведення на ціль та її знищення Facebook Командування ОС ЗСУ

Злагодження бойових обслуг ЗСУ

Злагодження бойових обслуг ЗСУ Facebook Командування ОС ЗСУ

Сили ППО ЗСУ

Тренування сил ППО

Тренування сил ППО

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