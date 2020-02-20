ЗСУ влаштували "бойові" дії у міській місцевості: фото

Повітряні сили Збройних сил України почали масштабні тактичні навчання в урбанізованій місцевості на Львівщині.

Про це повідомляє пресцентр повітряного командування "Захід" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що кілька діб зенітний ракетний дивізіон Теребовлянського полку буде працювати в режимі максимально наближеному до бойового вперше в умовах міста.

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості Пресцентр повітряного командування "Захід"

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості Пресцентр повітряного командування "Захід"

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості Пресцентр повітряного командування "Захід"

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості Пресцентр повітряного командування "Захід"

Зенітні ракетні батареї "Буків" вже здійснили марш у район виконання навчально-бойових завдань зі штатним озброєнням і військовою технікою. Зайняли позиції і почали роботу по повітряних цілях, як імітованих, так і реальних, взявши їх на автоматичний супровід і умовне ураження.

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості Пресцентр повітряного командування "Захід"

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості Пресцентр повітряного командування "Захід"

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості Пресцентр повітряного командування "Захід"

Подробицями поділився командир дивізіону підполковник Сергій Нароженко.

"Особовий склад відпрацьовує маневр підрозділу на запасні позиції в межах позиційних районів, також відпрацьовуємо протидію диверсійно-розвідувальним групам супротивника. Під час навчання як вдень, так і вночі, вперше відпрацьовуються питання ведення бойових дій в урбанізованій місцевості, що набагато ускладнює вибір вогневих позицій і обмежує сектори стрільби", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військовослужбовці провели тактичні навчання в районі відводу сил і засобів у Луганській області.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал