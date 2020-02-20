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20 лютого • оновлено в 12:58
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ЗСУ влаштували "бойові" дії у міській місцевості: фото

2.2т
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Повітряні сили Збройних сил України почали масштабні тактичні навчання в урбанізованій місцевості на Львівщині.

Про це повідомляє пресцентр повітряного командування "Захід" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що кілька діб зенітний ракетний дивізіон Теребовлянського полку буде працювати в режимі максимально наближеному до бойового вперше в умовах міста.

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ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

Пресцентр повітряного командування "Захід"

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

Пресцентр повітряного командування "Захід"

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

Пресцентр повітряного командування "Захід"

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

Пресцентр повітряного командування "Захід"

Зенітні ракетні батареї "Буків" вже здійснили марш у район виконання навчально-бойових завдань зі штатним озброєнням і військовою технікою. Зайняли позиції і почали роботу по повітряних цілях, як імітованих, так і реальних, взявши їх на автоматичний супровід і умовне ураження.

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

Пресцентр повітряного командування "Захід"

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

Пресцентр повітряного командування "Захід"

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

ЗСУ влаштували навчання в урбанізованій місцевості

Пресцентр повітряного командування "Захід"

Подробицями поділився командир дивізіону підполковник Сергій Нароженко.

"Особовий склад відпрацьовує маневр підрозділу на запасні позиції в межах позиційних районів, також відпрацьовуємо протидію диверсійно-розвідувальним групам супротивника. Під час навчання як вдень, так і вночі, вперше відпрацьовуються питання ведення бойових дій в урбанізованій місцевості, що набагато ускладнює вибір вогневих позицій і обмежує сектори стрільби", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військовослужбовці провели тактичні навчання в районі відводу сил і засобів у Луганській області.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А Бук наверное на фото тот, из под Снежного?
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Громозека Иван
Громозека Иван
Опасно..., опять Боинг могут сбить!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Небо то на этот раз полностью закроете? Или снова жаба душит деньги терять?
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