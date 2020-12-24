ЗСУ влаштували маневри з ракетами "Смерч" біля Криму. Фото та відео
На Херсонщині воїни Збройних сил України влаштували масштабні навчання із застосуванням ракетної батареї реактивної системи залпового вогню "Смерч".
Як повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ в Facebook, до них було залучено підрозділи, які несуть бойову службу на південному напрямку. Зокрема, воїни-ракетники відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ударів по визначених цілях умовного противника (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Крім того, вони здійснили висування колоною в район тимчасових стартових позицій, здійснили розгортання, а також виконали заходи підготовки до пусків з елементами безпосередньої охорони та оборони стартових позицій.
"В умовах, максимально наближених до бойових, батарея швидко та злагоджено здійснила марш та зайняла стартові позиції. Після цього вона розгорнулася і відпрацювала точне наведення по визначених цілях", – розповів командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він також наголосив, що заняття з готовності ракетних підрозділів проводяться щотижня як вдень, так і вночі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на початку грудня на Херсонщині відбулися навчання Десантно-штурмових військ ЗСУ. За легендою,воїни мали утримувати противника, який висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил.
Також поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом масштабні маневри влаштували українські танкісти.
Вони відпрацювали елементи бою та потренувалися відбивати наступ ворога.