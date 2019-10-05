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6 жовтня • оновлено в 18:02
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ЗСУ випробували нове потужне озброєння: опубліковані фото

28т Читати матеріал російською

Збройні сили України вперше випробовують на навчаннях командний пункт "Ореанда".

Як повідомляє АрміяInform, в підрозділах зенітних ракетних військ розпочалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Перевірять підготовку розрахунків під час бойових пусків зенітних керованих ракет по повітряних цілях, майстерність володіння тактичними прийомами протягом ведення протиповітряного бою, мобільність і злагодженість дій особового складу.

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"Головною особливістю цьогорічних навчань є те, що наші підрозділи застосовують сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда", - повідомив АрміяInform начальник зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Юрій Ставський.

ЗСУ випробували нове потужне озброєння: опубліковані фото
ЗСУ випробували нове потужне озброєння: опубліковані фото

Це перше застосування "Ореанди" зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння. До цього "Ореанда" пройшла успішні заводські випробування і показала свою ефективність на подібних навчаннях минулих років.

Нинішні підсумкові навчання проводяться в чотири етапи. Зараз йде перший. Він почався вчора з повітряного командування "Центр". Сьогодні до навчань підключилося ППК "Схід". Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об'єктів в районах постійної дислокації.

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Під час другого етапу основним завданням буде переміщення в певний район. Дивізіон "Буків" і "трьохсоток" висуватимуться в район виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням і військовою технікою. Особовий склад відпрацює практичні навички при організації та здійснення маневрів підрозділами на запасні позиції, маскування стартових позицій, введення супротивника в оману.

На третьому етапі підрозділи ППО відпрацюють підготовку і ведення протиповітряного бою в новому районі, де будуть проходити безпосередньо бойові стрільби. Заключний етап - оперативне залишення вогневих позицій і повернення в райони постійної дислокації.

ЗСУ випробували нове потужне озброєння: опубліковані фото
ЗСУ випробували нове потужне озброєння: опубліковані фото

У командуванні відзначають, що в цьому році розмах навчань буде більше, ніж в минулому. Зокрема, залучається більше озброєння, більше особового складу, проведуть більше пусків ракет. Під час кульмінації навчань відбивати масований повітряний напад ворога і збивати повітряні цілі одночасно будуть два зенітні ракетні полки "С-300П" і "Бук-М1", а також окремі дивізіони "С-125".

До навчань зенітних ракетних військ також залучаються авіація і РТВ. Винищувачі бригад тактичної авіації будуть імітувати авіаудар. Радіотехнічні війська здійснювати розвідку і розпізнавання цілей. А роль мішеней виконувати БПЛА ВР-3 "Рейс".

Крім того, фахівці ЗРВ візьмуть участь у випробуваннях нового озброєння і здійснять контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет в рамках науково-дослідних робіт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні зазнали потужну ракету "Вільха-Р".

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Тема
озброєння
Місце
Україна
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hunt andres
hunt andres
Молот 2?)))))))))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Один боекомплект на всю усраину.
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Драго Кувалда, а ты проверь))
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Теперяча Боинги хiхлы будут в автоматическом режиме сбивать. Это перемога, однозначно!
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