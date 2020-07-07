ЗСУ випробували комплекси Javelin і Стугна-П. Вражаюче відео

Суспільство 22:44, 7.07.2020 Оновлено: 23:07, 7.07.2020

Бійці ЗСУ на навчаннях показали застосування американського ракетного комплексу FGM-148 Javelin й українського Стугна-П.

Відео опублікували на сторінці Сухопутних військ Збройних Сил України в Facebook. Навчання проходили на Рівненському загальновійськовому полігоні.

На відео видно, як українські військові б'ють по одній мішені з Javelin і Стугна-П.

Під час навчання воїни ЗСУ відпрацювали рішення тактичних завдань під час наступу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Збройних сили України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.

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