ЗСУ випробували комплекси Javelin і Стугна-П. Вражаюче відео

Українські військові вистрілили по одній мішені з Javelin і Стугна-П. Скриншот

Бійці ЗСУ на навчаннях показали застосування американського ракетного комплексу FGM-148 Javelin й українського Стугна-П.

Відео опублікували на сторінці Сухопутних військ Збройних Сил України в Facebook. Навчання проходили на Рівненському загальновійськовому полігоні.

На відео видно, як українські військові б'ють по одній мішені з Javelin і Стугна-П.

Під час навчання воїни ЗСУ відпрацювали рішення тактичних завдань під час наступу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Збройних сили України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.