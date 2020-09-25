ЗСУ відпрацювали масований удар по ворогу на навчаннях із НАТО. Видовищні фото

Від початку спільних із НАТО навчань "Об'єднані зусилля – 2020" ЗСУ вже встигли відпрацювати застосування кількох родів військ під час наступу ворога.

Як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook, воїни перейшли на завершальний етап підготовки до здійснення контрудару (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За легендою навчань упродовж кількох днів підрозділами сил оборони стримано наступальну операцію ворога. Водночас не допущено висадку морських і повітряних десантів противника, а також вжито заходів щодо виводу військових частин і підрозділів із-під ворожих ударів крилатими ракетами морського базування.

Водночас детально відпрацьовано питання координації вогневого ураження. Насамперед – розвідки позицій противника за допомогою безпілотних летальних апаратів й завдання високоточних ударів по найбільш важливих об’єктах.

"Йдеться про превентивні авіаційні удари й вогневе ураження об'єктів, розташованих у глибині оборони противника, з реактивних систем залпового вогню "Вільха", "Ураган" та ударного оперативно-тактичного середньовисотного безпілотного літального апарату Bayraktar, а також ураження противника з озброєння бойових машин, реактивної та самохідної артилерії, мінометів та інших вогневих засобів", – розповіли захисники України.

Крім того, органами управління Національної поліції та СБУ вжито заходів контррозвідувального забезпечення та охорони громадського порядку.

Тож учасники навчань змогли перейти до узгодження заходів взаємодії наземного, повітряного, морського угрупувань і дій Сил спеціальних операцій щодо проведення контрудару під прикриттям авіації.

Крім того, пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook показала кадри бойових стрільб зенітних ракетних комплексів та контрольних льотних випробувань зенітних керованих ракет на державному випробувальному полігоні "Ягорлик".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ показали яскраві фото висадки українських і британських десантників на березі Азовського моря в межах стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2020".