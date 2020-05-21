ЗСУ видовищно вдарили по окупантах на Донбасі: момент показали на відео

В мережі оприлюднили кадри потужного удару Збройних сил України по російських найманцях на Донбасі.

Відеозапис у своєму телеграм-каналі опублікував колишній український військовослужбовець, учасник ООС Олександр (Гром) Грамарачук (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Той момент, коли страшним голосом вєщаєш про наступлєніє на Київ, приводиш своїх "народних мусорів" у бойову готовність, а потім отримуєш від невідомої третьої сили потужних люлєй. Слава Україні!" – прокоментував він ролик.

При цьому не уточнюється, коли саме було завдано удару, яка техніка знищена і чи є втрати серед терористів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військовослужбовці знищили вантажний автомобіль, який підвозив боєприпаси на позиції російських окупантів.