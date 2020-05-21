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21 травня • оновлено в 18:04
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ЗСУ видовищно вдарили по окупантах на Донбасі: момент показали на відео

3.6т
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В мережі оприлюднили кадри потужного удару Збройних сил України по російських найманцях на Донбасі.

Відеозапис у своєму телеграм-каналі опублікував колишній український військовослужбовець, учасник ООС Олександр (Гром) Грамарачук (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

ЗСУ видовищно вдарили по окупантах на Донбасі: момент показали на відео

"Той момент, коли страшним голосом вєщаєш про наступлєніє на Київ, приводиш своїх "народних мусорів" у бойову готовність, а потім отримуєш від невідомої третьої сили потужних люлєй. Слава Україні!" – прокоментував він ролик.

При цьому не уточнюється, коли саме було завдано удару, яка техніка знищена і чи є втрати серед терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військовослужбовці знищили вантажний автомобіль, який підвозив боєприпаси на позиції російських окупантів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
Суспільство

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