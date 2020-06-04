Головна Новини
4 червня • оновлено в 07:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

ЗСУ відбили атаку на Донбасі: у окупантів втрати

628
Читати матеріал російською

У середу, 3 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти пішли в атаку і зазнали втрат. За даними розвідки, поранений мінімум один терорист.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що втрат серед українських захисників не було. Збройні формування Російської Федерації протягом доби чотири рази порушили режим припинення вогню.

Обстріли в ООС

Обстріли в ООС

ru.slovoidilo.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював наші позиції неподалік Павлополя. Російські найманці використовували озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Мапа

Мапа

mediarnbo.org

Біля Широкиного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а по захисникам Богданівки стріляв з великокаліберних кулеметів.

"Українські захисники для припинення ворожої активності у відповідь рішуче використовували чергові вогневі засоби", – підкреслили в штабі ООС.

Раніше OBOZREVATEL писав, що військовослужбовці Збройних сил України запустили патріотичний флешмоб "Нація крізь століття".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Тег
терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 823.

    Вилікувалися: 10 440. Померли: 735.

  • У світі захворіли понад 6,5 млн осіб, загинули – 384 тисяч.

  • Вчені з Європи виявили новий спосіб діагностики COVID-19. Він показує ступінь небезпеки вірусу.

  • ВООЗ оголосила про відновлення випробувань "препарату Трампа", який раніше звинувачували в підвищенні смертності від коронавірусу.

  • COVID-19 викликав дискусії в світі: Швеція визнала помилку відмови від карантину, а Південна Корея ввела QR-коди для походу в клуб або церкву.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги