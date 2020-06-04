ЗСУ відбили атаку на Донбасі: у окупантів втрати

У середу, 3 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти пішли в атаку і зазнали втрат. За даними розвідки, поранений мінімум один терорист.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що втрат серед українських захисників не було. Збройні формування Російської Федерації протягом доби чотири рази порушили режим припинення вогню.

Обстріли в ООС ru.slovoidilo.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював наші позиції неподалік Павлополя. Російські найманці використовували озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Мапа mediarnbo.org

Біля Широкиного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а по захисникам Богданівки стріляв з великокаліберних кулеметів.

"Українські захисники для припинення ворожої активності у відповідь рішуче використовували чергові вогневі засоби", – підкреслили в штабі ООС.

Раніше OBOZREVATEL писав, що військовослужбовці Збройних сил України запустили патріотичний флешмоб "Нація крізь століття".

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