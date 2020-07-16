ЗСУ в бою знищили терористів "Л/ДНР" на Донбасі, – ООС

Збройні формування Російської Федерації минулої доби, 15 липня, 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. За даними розвідки, українські захисники знищили двох загарбників.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що втрат серед ЗСУ немає.

В ООС розповіли, що терористи "Л/ДНР" застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Також повідомляється, що збройні формування Російської Федерації вкотре застосували вогневі засоби ураження по українському населеному пункту. Ворог обстріляв із ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, що перебувають на озброєнні ЗС РФ, селище Новолуганське. Один із нерозірваних боєприпасів було виявлено на території сільськогосподарського підприємства цього прифронтового населеного пункту. Надалі міну утилізують підрозділи ДСНС України.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Талаківки, окрім гранатометів та кулеметів, ворог застосував і міномети 120-го калібру. У районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Авдіївка агресор обстрілював українських воїнів із гранатометів та кулеметів", – сказано в повідомленні.

Проявляли загарбники свою вогневу активність і поруч із Новолуганським, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти задіяли озброєння БМП та автоматичні станкові гранатомети. Також факти використання противником озброєння забороненого Мінськими домовленостями виявлено неподалік від Оріхового та Новотошківського. На цих ділянках фронту збройні формування РФ вели вогонь із мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння. Відповідь була адекватною, після чого ворог припинив свою активність.

Зведення ООС за 15 липня Facebook / Операція Об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Зведення ООС за 15 липня Facebook / Операція Об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL,14 липня, збройні формування Росії поранили сімох українських військових. Режим тиші вони порушили 18 разів.