ЗСУ утримали оборону на Донбасі та поранили двох террористів "Л/ДНР" – ООС

Збройні формування Російської Федерації 23 липня 8 разів обстріляли позиції ЗСУ На Донбасі. При цьому, українські захисники поранили двох окупантів.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що втрат серед українських воїнів немає.

Терористи використовували заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети та стрілецьке озброєння. Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили їх припинити свої агресивні дії.

"Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили противника згорнути свою злочинну активність. За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників. За минулу добу втрат серед наших військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було", – сказано у повідомленні.

Так, поблизу Старогнатівки противник двічі застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. З підствольних гранатометів окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Гнутового.

Біля Новотошківського, російсько-окупаційні війська використали проти наших захисників заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів. А поблизу Причепилівки та Оріхового, ворог вів вогонь по українських опорних пунктах з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" наші позиції біля Старогнатівки ворог тричі обстріляв з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", – підсумували в ООС.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські найманці передали Україні з окупованої території Донбасу неідентифіковане тіло військового ЗСУ. Результати експертизи ДНК показали, що загиблий – медик-сержант 137-го батальйону.