МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

ЗСУ розбили позицію терористів: з'явилися фото здобичі

13.8тЧитати новину російською

Українські військовослужбовці знайшли нові докази російської військової присутності на Донбасі.

Як повідомляється у Facebook на сторінці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", бійці ЗСУ після тривалого запеклого бою з терористами поблизу Бахмутської траси, де вони зазнали значних втрат, знайшли багато зброї з РФ.

"Вони все зняли та сфотографували. Тут, зокрема, радянську зброю, за номерами якої можна з легкістю встановити її походження і те, що вона ніколи не знаходилася на українських складах. Тут і предмети амуніції та спорядження російського виробництва останніх років, і написи на чохлах фляг із неіснуючим в українській армії військовим званням "рядовий", і ще багато чого. Все це явно вказує на російський слід", - написано в повідомленні.

Новини
"За загиблих братів!" ЗСУ завдали нового нищівного удару по терористах
ЗСУ розбили позицію терористів: з'явилися фото здобичі
ЗСУ розбили позицію терористів: з'явилися фото здобичі
ЗСУ розбили позицію терористів: з'явилися фото здобичі
ЗСУ розбили позицію терористів: з'явилися фото здобичі
ЗСУ розбили позицію терористів: з'явилися фото здобичі

Також було опубліковано відео, на якому видно, як окупанти збирають і вивозять на чотирьох машинах своїх "двохсотих" і "трьохсотих", і стоп-кадр, на якому червоним обведено машини й місця накопичення ліквідованих терористів.

ЗСУ розбили позицію терористів: з'явилися фото здобичі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі загинули 5 українських бійців, після чого ЗСУ відповіли потужним ударом, ліквідувавши 12 терористів і поранивши ще 17.

Пізніше в мережі показали фото та назвали імена військових, які віддали життя за Україну.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
18
Смішно
63
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Вот же ж пиздаболы. А на видео что за хрень. Ну да ладно, так жить спокойнее. АТО ещё вопросы к владе возникнут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пеня Олег
Пеня Олег
Коротовский Сергей, ..Фыффсёфрёте.. ..Ихтамнет.. Их там уже нет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
З Днем Незалежності ,УКРАЇНЦІ !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ой. Вату немного помяли. ;) Кстаати, где тот ватопидар, который новенькими РЭБ хвастался? Чего-то работа выторэбов хуювастенькая, кустарный беспилотник без помех кружиться над дохлыми ватниками.))) А они грозятся Джавелины блокировать... пиздабол
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1

Наші блоги