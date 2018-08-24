ЗСУ розбили позицію терористів: з'явилися фото здобичі

Українські військовослужбовці знайшли нові докази російської військової присутності на Донбасі.

Як повідомляється у Facebook на сторінці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", бійці ЗСУ після тривалого запеклого бою з терористами поблизу Бахмутської траси, де вони зазнали значних втрат, знайшли багато зброї з РФ.

"Вони все зняли та сфотографували. Тут, зокрема, радянську зброю, за номерами якої можна з легкістю встановити її походження і те, що вона ніколи не знаходилася на українських складах. Тут і предмети амуніції та спорядження російського виробництва останніх років, і написи на чохлах фляг із неіснуючим в українській армії військовим званням "рядовий", і ще багато чого. Все це явно вказує на російський слід", - написано в повідомленні.

Також було опубліковано відео, на якому видно, як окупанти збирають і вивозять на чотирьох машинах своїх "двохсотих" і "трьохсотих", і стоп-кадр, на якому червоним обведено машини й місця накопичення ліквідованих терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі загинули 5 українських бійців, після чого ЗСУ відповіли потужним ударом, ліквідувавши 12 терористів і поранивши ще 17.

Пізніше в мережі показали фото та назвали імена військових, які віддали життя за Україну.