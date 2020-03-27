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27 березня • оновлено в 12:27
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ЗСУ провели танкові стрільби під носом у терористів: з'явилися видовищні фото

1.2т
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У Донецькій області почалося практичне навчання підрозділів танкового резерву командувача Об'єднаних сил.

Видовищні фото стрільб українських захисників з'явилися на сторінці штабу ООС у Facebook. На кадрах зазнімкували виконання танкістами флангової стрільби штатним артилерійським пострілом з ходу на одному з полігонів Донбасу.

За підсумками занять всі екіпажі продемонстрували високий рівень навченості та готовність до застосування підрозділу за призначенням.

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, а по ополченцам слабо, в коленках слабоваты...)))
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Вся Украина, уже тридцать лет, -идиотики.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Детский сад, идиотиков.
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