ЗСУ провели танкові стрільби під носом у терористів: з'явилися видовищні фото

У Донецькій області почалося практичне навчання підрозділів танкового резерву командувача Об'єднаних сил.

Видовищні фото стрільб українських захисників з'явилися на сторінці штабу ООС у Facebook. На кадрах зазнімкували виконання танкістами флангової стрільби штатним артилерійським пострілом з ходу на одному з полігонів Донбасу.

За підсумками занять всі екіпажі продемонстрували високий рівень навченості та готовність до застосування підрозділу за призначенням.

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше на одному з полігонів у зоні операції Об'єднаних сил під Маріуполем захисники України провели масштабні ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою. Дії піхоти підтримувала артилерія і армійська авіація.

Також на Донбасі пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів оперативного забезпечення, Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичної служби.

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