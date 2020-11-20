ЗСУ провели протитанкові навчання під керівництвом жінки-командира. Фото і відео

На одному з полігонів бойової підготовки в Херсонській області було проведено перевірку артилерійських протитанкових підрозділів, один з яких очолює військовослужбовець-жінка.

Як повідомляється на сторінці Командування об'єднаних сил ЗСУ в Facebook, воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків до виконання стрільби, які вони вдосконалюють під час щоденних тренувань і навчань (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зокрема, під час перевірки, підрозділ здійснював вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, а також дії за ввідними з переходу на різні режими ведення вогню", – повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, правильні та своєчасні команди молодшого лейтенанта Каріни Н. дозволяли підлеглим діяти впевнено, а це в умовах дефіциту часу завжди вирішує успіх операції.

Наєв додав, що завдяки впровадженню гендерної рівності у секторі безпеки та оборони, змінилося відношення до обіймання командних посад жінками.

Артилерійський протитанковий підрозділ очолює військовослужбовець-жінка Facebook Командування ОС ЗСУ

Команди молодшого лейтенанта Каріни Н. дозволяли підлеглим діяти впевнено Facebook Командування ОС ЗСУ

Воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички Facebook Командування ОС ЗСУ

Підрозділ здійснював вихід на рубіж відкриття вогню Facebook Командування ОС ЗСУ

Підрозділ здійснював облаштування позицій Facebook Командування ОС ЗСУ

Підрозділ здійснював артилерійську розвідку Facebook Командування ОС ЗСУ

Підрозділ здійснював наведення гармат за цілевказівками корегувальників Facebook Командування ОС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського розпочала бойову підготовку спільно з інструкторами держав НАТО.