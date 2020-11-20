ЗСУ провели протитанкові навчання під керівництвом жінки-командира. Фото і відео

На одному з полігонів бойової підготовки в Херсонській області було проведено перевірку артилерійських протитанкових підрозділів, один з яких очолює військовослужбовець-жінка.

Як повідомляється на сторінці Командування об'єднаних сил ЗСУ в Facebook, воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків до виконання стрільби, які вони вдосконалюють під час щоденних тренувань і навчань (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зокрема, під час перевірки, підрозділ здійснював вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, а також дії за ввідними з переходу на різні режими ведення вогню", – повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, правильні та своєчасні команди молодшого лейтенанта Каріни Н. дозволяли підлеглим діяти впевнено, а це в умовах дефіциту часу завжди вирішує успіх операції.

Наєв додав, що завдяки впровадженню гендерної рівності у секторі безпеки та оборони, змінилося відношення до обіймання командних посад жінками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського розпочала бойову підготовку спільно з інструкторами держав НАТО.