ЗСУ провели протитанкові навчання під керівництвом жінки-командира. Фото і відео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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Артилеристи тренувалися знищувати ворожі танки

На одному з полігонів бойової підготовки в Херсонській області було проведено перевірку артилерійських протитанкових підрозділів, один з яких очолює військовослужбовець-жінка.

Як повідомляється на сторінці Командування об'єднаних сил ЗСУ в Facebook, воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків до виконання стрільби, які вони вдосконалюють під час щоденних тренувань і навчань (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зокрема, під час перевірки, підрозділ здійснював вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, а також дії за ввідними з переходу на різні режими ведення вогню", – повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, правильні та своєчасні команди молодшого лейтенанта Каріни Н. дозволяли підлеглим діяти впевнено, а це в умовах дефіциту часу завжди вирішує успіх операції.

Наєв додав, що завдяки впровадженню гендерної рівності у секторі безпеки та оборони, змінилося відношення до обіймання командних посад жінками.

Артилерійський протитанковий підрозділ очолює військовослужбовець-жінка
Команди молодшого лейтенанта Каріни Н. дозволяли підлеглим діяти впевнено
Воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички
Підрозділ здійснював вихід на рубіж відкриття вогню
Підрозділ здійснював облаштування позицій
Підрозділ здійснював артилерійську розвідку
Підрозділ здійснював наведення гармат за цілевказівками корегувальників

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського розпочала бойову підготовку спільно з інструкторами держав НАТО.

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