ЗСУ проїхалися на танках по лінії фронту на Донбасі: видовищні фото

У районі відведення важкого озброєння на Донбасі відбулися навчання загальновійськового резерву окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Деталями навчань поділилися на сайті Міністерства оборони України. У інформації уточнюється, що, за легендою навчань, противник нібито продовжує збройний конфлікт на Донбасі уздовж лінії фронту (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"В одному з населених пунктів він зосереджує основні сили й перебуває в готовності перейти в атаку. Згодом противник намагається прорвати оборону першого ешелону наших військ проходом через мінні загородження силами танкового батальйону. Далі він продовжує наступ і закріплюється на вигідному рубежі", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Масштабні навчання на Донбасі mil.gov.ua

Водночас, згідно з інформацією, за сигналом тривоги до району зосередження вирушають резерви бригади. Підрозділи проводять підготовку техніки до застосування, виходять на вогневий рубіж і наносять максимальне вогневе ураження противнику, який наступає. Уже після закінчення контратаки відбувається відновлення військ для оборони переднього краю.

За словами заступника командира окремої механізованої бригади, наразі загальновійськові резерви з'єднання складаються з танкових і протитанкових артилерійських підрозділів.

"Під час заняття відпрацьовані вихід танкових підрозділів на вогневий рубіж і стрільба із закритих вогневих позицій, а також подолання мінно-вибухових загороджень. Зокрема, інженерно-саперні підрозділи бригади відпрацьовували дії на мінних полях під час наступу", – зазначив офіцер.

Спочатку бригадні сапери відпрацювали розмінування протитанкової ділянки місцевості, щоб пройти його бронетехнікою. Далі були відпрацьовані дії із зарядом розмінування ЗРП "Стежка". Цей спосіб використовують, коли під час наступу треба створити для особового складу прохід через мінно-вибухові загородження.

Після подолання мінних загороджень один із танкових підрозділів вийшов на вогневий рубіж, завдав поразки противнику та відійшов у безпечний район на доукомплектування. Водночас інша танкова рота обійшла противника, який цього не очікував, з флангів і обстріляла, завдавши йому серйозних втрат.

"Під час навчань, насамперед, відпрацьовані мобільність, швидкість дій і взаємодія підрозділів. Тренуванню резервів у з'єднанні приділяється багато уваги, тому подібні заходи організовуються щонайменше раз на місяць як вдень, так і вночі", – підсумували у відомстві.

Масштабні навчання на Донбасі mil.gov.ua

Масштабні навчання на Донбасі mil.gov.ua

Масштабні навчання на Донбасі mil.gov.ua

Масштабні навчання на Донбасі mil.gov.ua

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