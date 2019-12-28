ЗСУ проїхалися на танках перед окупантами. Видовищні фото

У районі відведення сил і засобів у Луганскій області українські військовослужбовці провели тактичні навчання.

Як повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook, воїни-танкісти перевіряли свою готовність до виконання завдань. Навчання відбувалися два дні. Спочатку танкові підрозділи відпрацьовували тактику, а лише потім практичні дії.

"Готовність визначалася у три етапи, зокрема на першому етапі відпрацьовувались планувальні документи організації бою, на другому – практичні дії танкових підрозділів під час виходу у визначені райони з метою подолання ймовірного противника з підтримкою протитанкових засобів, а вже на заключному етапі була стрільба на влучність, як на місці, так і в русі",– розповів керівник навчань Євген Межевікін.

ЗСУ влаштували навчання на Луганщині Операція об'єднаних сил у Facebook

Військовослужбовці виконували завдання вже на модернізованих "броньовиках", обладнаних тепловізорами, GPS-навігаторами та потужнішими двигунами.

"Для деяких бійців це було одним із перших серйозних випробувань, проте всі військові з поставленими завданнями впоралися на високому рівні. У майбутньому отримані танкістами знання стануть у пригоді під час виконання завдань за призначенням", – йдеться у повідомленні ООС.

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області Операція об'єднаних сил у Facebook

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області Операція об'єднаних сил у Facebook

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області Операція об'єднаних сил у Facebook

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області Операція об'єднаних сил у Facebook

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області Операція об'єднаних сил у Facebook

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області Операція об'єднаних сил у Facebook

Як писав OBOZREVATEL, у районі відведення важкого озброєння на Донбасі відбулися навчання загальновійськового резерву окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

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