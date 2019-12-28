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28 грудня • оновлено в 11:41
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ЗСУ проїхалися на танках перед окупантами. Видовищні фото

3.1т
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У районі відведення сил і засобів у Луганскій області українські військовослужбовці провели тактичні навчання.

Як повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook, воїни-танкісти перевіряли свою готовність до виконання завдань. Навчання відбувалися два дні. Спочатку танкові підрозділи відпрацьовували тактику, а лише потім практичні дії.

"Готовність визначалася у три етапи, зокрема на першому етапі відпрацьовувались планувальні документи організації бою, на другому – практичні дії танкових підрозділів під час виходу у визначені райони з метою подолання ймовірного противника з підтримкою протитанкових засобів, а вже на заключному етапі була стрільба на влучність, як на місці, так і в русі",– розповів керівник навчань Євген Межевікін.

ЗСУ влаштували навчання на Луганщині

ЗСУ влаштували навчання на Луганщині

Операція об'єднаних сил у Facebook

Військовослужбовці виконували завдання вже на модернізованих "броньовиках", обладнаних тепловізорами, GPS-навігаторами та потужнішими двигунами.

"Для деяких бійців це було одним із перших серйозних випробувань, проте всі військові з поставленими завданнями впоралися на високому рівні. У майбутньому отримані танкістами знання стануть у пригоді під час виконання завдань за призначенням", – йдеться у повідомленні ООС.

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

Операція об'єднаних сил у Facebook

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

Операція об'єднаних сил у Facebook

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

Операція об'єднаних сил у Facebook

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

Операція об'єднаних сил у Facebook

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

Операція об'єднаних сил у Facebook

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

ЗСУ влаштували навчання у Луганській області

Операція об'єднаних сил у Facebook

Як писав OBOZREVATEL, у районі відведення важкого озброєння на Донбасі відбулися навчання загальновійськового резерву окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас
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Комментарии на сайте не модерированы
Самоделкин Антон
Самоделкин Антон
Учения по попукиванию в сторону противника ?
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Афанасьев Николай
Афанасьев Николай
И где видно, что они проехали перед "оккупантами"?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Коли нам вдастся вiдрастити довгi та пухнастi чуби, а потiм, вдягнувши вишиванки, ми сядемо на танки та поїдемо прямо на Донбасс, тодi сепари злякаються з нас i почнуть тiкати, а потiм, мабуть, здаватися к нам у полон.. хто його знає?", - В. Вятрович.
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