За минулу добу, 1 липня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український захисник був поранений.

Про це повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що окупанти застосовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний", – повідомили в ООС.

За даними розвідки, 1 липня наші оборонці знищили двох та поранили трьох загарбників. Окрім того, противник втратив ще чотирьох найманців та один вантажний автомобіль у результаті підриву на вибухівці.

Водночас, від початку поточної доби, 2 липня, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. Факти ворожої збройної активності зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Агресор на світанку неодноразово застосував міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на підступах до населеного пункту Луганське. Аби припинити збройну активність окупантів наші підрозділи, що обороняються миттєво відреагували у відповідь після чого ворожі обстріли припинилися", – сказано у повідомленні.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Так, вранці 1 липня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Оріхового агресор задіяв проти українських оборонців автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому напрямку, але вже біля Травневого, окупанти активізувалися по обіді, використавши при цьому гранатомети різних систем та кулемети.

Біля населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог двічі застосовував 120-ти мм міномети та автоматичні станкові гранатомети. Теж з мінометів, але вже 82-го калібру, противник обстріляв і захисників Авдіївки, крім них окупанти використали ще й ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У штабі наголосили, що наші захисники оперативно застосували штатне озброєння. Українська відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність.

Зведення ООС за 1 липня Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Зведення ООС за 1 липня Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії на Донбасі 30 червня 12 разів порушили режим припинення вогню. Двох українських захисників було поранено.