ЗСУ попередили про псевдоволонтера, який збирає інформацію про пересування військ

Українських захисників застерегли від довірливого спілкування у мережі із незнайомими людьми, які називаються волонтерами. Адже останнім часом почастішали випадки, коли такі особи намагаються вивідувати інформацію про пересування військ.

Про особистий досвід спілкування з таким псевдоволонтером Денисом Гаврилюком розповів у Facebook військовослужбовець під ніком Рома Батькович. За його словами, чоловік настирно випитував у нього, коли його підрозділ мінятиме певну бригаду й особисті дані – номер мобільного телефону.

Псевдоволонтер вивідував дані про ротацію бригад ЗСУ на Донбасі. Facebook Роми Батьковича

Чоловік намагався відвернути увагу воїна обіцянками допомоги на фронті. Facebook Роми Батьковича

"Волонтер" наполегливо випитував номер телефону бійця. Facebook Роми Батьковича

Чоловік обіцяв забезпечити військових амуніцією, фруктами та іншими продуктами харчування. Згодом з'ясувалося, що повідомлення однакового змісту він розсилав багатьом захисникам. Показовим є і той факт, що сторінка "волонтера" була щойно створеною, а для аватарки нібито було використане фото з інтернету.

Новостворена сторінка чоловіка, який вдавав із себе волонтера. Facebook Роми Батьковича

Користувач зареєструвався у Facebook за кілька годин до початку спілкування з воїнами. Facebook Роми Батьковича

Номер телефону псевдоволонтера виявився вигаданим. Facebook Роми Батьковича

З'ясувалося, що Денис Гаврилюк писав не одному воїну. Facebook Роми Батьковича

"Присвячується побратимам-військовослужбовцям, ласим до волонтерських підгончиків та готовим ділитися "ексклюзивом". З усією повагою до волонтерів, більшість з яких знає, про що не можна питати по телефону та інтернету. Друзі! Нагадую, що розкриття інформації про переміщення, прив'язки за фото, сказана в телефонній розмові "конфіденційна інформація" (пам'ятай: ворог слухає!) може вилізти трагічними наслідками", – звернувся військовий, з яким намагався встановити контакт шахрай, до друзів.

"Чи вартує твоє життя та життя твоїх побратимів якоїсь імовірної вигоди у вигляді підгончиків – залежить від тебе! Зберігайте спокій та не ведіться на російську лажу! Будьте медіаграмотними, слідкуйте, що публікуєте та що пишете й кому", – наголосив воїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у соцмережі Facebook було виявлено підозріле опитування, в якому захисники України довірливо розкривали інформацію про місце проходження служби, свої сім'ї та позиції, які вони займали на Донбасі.