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ЗСУ попередили про псевдоволонтера, який збирає інформацію про пересування військ

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
6,3 т.

  • Такий собі Денис Гаврилюк намагається встановлювати контакт із захисниками України

  • Його цікавить інформація про ротацію бригад та особисті дані воїнів

  • Сторінка шахрая в мережі майже неактивна

ЗСУ застерегли від розкриття секретних даних псевдоволонтерам. Джерело: 112.ua

Українських захисників застерегли від довірливого спілкування у мережі із незнайомими людьми, які називаються волонтерами. Адже останнім часом почастішали випадки, коли такі особи намагаються вивідувати інформацію про пересування військ.

Про особистий досвід спілкування з таким псевдоволонтером Денисом Гаврилюком розповів у Facebook військовослужбовець під ніком Рома Батькович. За його словами, чоловік настирно випитував у нього, коли його підрозділ мінятиме певну бригаду й особисті дані – номер мобільного телефону.

Псевдоволонтер вивідував дані про ротацію бригад ЗСУ на Донбасі.
Чоловік намагався відвернути увагу воїна обіцянками допомоги на фронті.
"Волонтер" наполегливо випитував номер телефону бійця.

Чоловік обіцяв забезпечити військових амуніцією, фруктами та іншими продуктами харчування. Згодом з'ясувалося, що повідомлення однакового змісту він розсилав багатьом захисникам. Показовим є і той факт, що сторінка "волонтера" була щойно створеною, а для аватарки нібито було використане фото з інтернету.

Новостворена сторінка чоловіка, який вдавав із себе волонтера.
Користувач зареєструвався у Facebook за кілька годин до початку спілкування з воїнами.
Номер телефону псевдоволонтера виявився вигаданим.
З'ясувалося, що Денис Гаврилюк писав не одному воїну.

"Присвячується побратимам-військовослужбовцям, ласим до волонтерських підгончиків та готовим ділитися "ексклюзивом". З усією повагою до волонтерів, більшість з яких знає, про що не можна питати по телефону та інтернету. Друзі! Нагадую, що розкриття інформації про переміщення, прив'язки за фото, сказана в телефонній розмові "конфіденційна інформація" (пам'ятай: ворог слухає!) може вилізти трагічними наслідками", – звернувся військовий, з яким намагався встановити контакт шахрай, до друзів.

"Чи вартує твоє життя та життя твоїх побратимів якоїсь імовірної вигоди у вигляді підгончиків – залежить від тебе! Зберігайте спокій та не ведіться на російську лажу! Будьте медіаграмотними, слідкуйте, що публікуєте та що пишете й кому", – наголосив воїн.

Воїн ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у соцмережі Facebook було виявлено підозріле опитування, в якому захисники України довірливо розкривали інформацію про місце проходження служби, свої сім'ї та позиції, які вони займали на Донбасі.

УкраїнаЗбройні сили України
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