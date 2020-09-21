ЗСУ попередили про псевдоволонтера, який збирає інформацію про пересування військ

Українських захисників застерегли від довірливого спілкування у мережі із незнайомими людьми, які називаються волонтерами. Адже останнім часом почастішали випадки, коли такі особи намагаються вивідувати інформацію про пересування військ.

Про особистий досвід спілкування з таким псевдоволонтером Денисом Гаврилюком розповів у Facebook військовослужбовець під ніком Рома Батькович. За його словами, чоловік настирно випитував у нього, коли його підрозділ мінятиме певну бригаду й особисті дані – номер мобільного телефону.

Чоловік обіцяв забезпечити військових амуніцією, фруктами та іншими продуктами харчування. Згодом з'ясувалося, що повідомлення однакового змісту він розсилав багатьом захисникам. Показовим є і той факт, що сторінка "волонтера" була щойно створеною, а для аватарки нібито було використане фото з інтернету.

"Присвячується побратимам-військовослужбовцям, ласим до волонтерських підгончиків та готовим ділитися "ексклюзивом". З усією повагою до волонтерів, більшість з яких знає, про що не можна питати по телефону та інтернету. Друзі! Нагадую, що розкриття інформації про переміщення, прив'язки за фото, сказана в телефонній розмові "конфіденційна інформація" (пам'ятай: ворог слухає!) може вилізти трагічними наслідками", – звернувся військовий, з яким намагався встановити контакт шахрай, до друзів.

"Чи вартує твоє життя та життя твоїх побратимів якоїсь імовірної вигоди у вигляді підгончиків – залежить від тебе! Зберігайте спокій та не ведіться на російську лажу! Будьте медіаграмотними, слідкуйте, що публікуєте та що пишете й кому", – наголосив воїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у соцмережі Facebook було виявлено підозріле опитування, в якому захисники України довірливо розкривали інформацію про місце проходження служби, свої сім'ї та позиції, які вони займали на Донбасі.