ЗСУ політали дроном над окупованим Луганськом і передали "привіт" патріотичними листівками. Відео

У мережі з'явилося відео з аерозйомкою тимчасово окупованого Луганська, зробленою дроном Збройних сил України.

На ній, зокрема, зафільмовано скидання патріотичних листівок над містом. Кадри оприлюднив волонтерський фонд "Повернись живим" у Facebook. Вони датовані 14 червня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дрон ЗСУ скинув листівки над Луганськом Скріншот видео

У листівках воїни нагадали про справжню суть "русского міра" Скріншот видео

"По-перше, це гарно. У неділю, 14 червня, українські військовослужбовці передали "привіт" жителям окупованого Луганська – розкидали над містом з повітря декілька сотень листівок. У них бійці нагадали про те, що "русскій мір" не несе нічого доброго. Тим часом, просто зараз наші воїни продовжують повертати український Донбас та рятувати Україну від агресора", – написали волонтери.

Коптер політав над окупованим містом Скріншот видео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібні листівки скинули на окупований Росією Донецьк. Так захисники вирішили нагадати місцевим жителям про те, як їх використовують загарбники. У листівках йдеться про те, що у так званої "влади" немає грошей на зарплати, відновлення шкіл і лікарень, проте є кошти для проведення "параду перемоги" 24 червня.