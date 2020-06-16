ЗСУ політали дроном над окупованим Луганськом і передали "привіт" патріотичними листівками. Відео

У мережі з'явилося відео з аерозйомкою тимчасово окупованого Луганська, зробленою дроном Збройних сил України.

На ній, зокрема, зафільмовано скидання патріотичних листівок над містом. Кадри оприлюднив волонтерський фонд "Повернись живим" у Facebook. Вони датовані 14 червня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дрон ЗСУ скинув листівки над Луганськом

У листівках воїни нагадали про справжню суть "русского міра"

"По-перше, це гарно. У неділю, 14 червня, українські військовослужбовці передали "привіт" жителям окупованого Луганська – розкидали над містом з повітря декілька сотень листівок. У них бійці нагадали про те, що "русскій мір" не несе нічого доброго. Тим часом, просто зараз наші воїни продовжують повертати український Донбас та рятувати Україну від агресора", – написали волонтери.

Коптер політав над окупованим містом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібні листівки скинули на окупований Росією Донецьк. Так захисники вирішили нагадати місцевим жителям про те, як їх використовують загарбники. У листівках йдеться про те, що у так званої "влади" немає грошей на зарплати, відновлення шкіл і лікарень, проте є кошти для проведення "параду перемоги" 24 червня.