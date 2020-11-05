ЗСУ показали, як ставитимуть мінні пастки для окупантів у морі. Відео

Вікторія Довгань Суспільство 08:56, 5.11.2020 Оновлено: 09:42, 5.11.2020

Підрозділи ЗСУ, які несуть службу поблизу узбережжя Чорного та Азовського морів, провели практичні тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень.

Як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ в Facebook, на суходолі українські військовослужбовці відпрацювали дії з нарощування інженерних загороджень мінними загороджувачами ПМЗ-4п та ГМЗ-3. А на десантнодоступних ділянках морського узбережжя – транспортерами, що плавають, ПТС-2 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Рубежі мінування на ймовірних напрямках дій противника значно ускладнюють його просування у глибину оборони наших військ", – пояснив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

ЗСУ провели навчання на узбережжях Чорного та Азовського морів.
Скриншот відео
Воїни ЗСУ тренувалися ставити мінні пастки для окупантів.
Скриншот відео

Також він додав, що поєднання заздалегідь підготовлених оборонних укріплень з системою інженерних загороджень та системою багатоешелонованого вогневого ураження значно сковує дії противника та завдає йому значних втрат.

"Постійні тренування інженерно-саперних підрозділів та рухомих загонів загороджень, як морських, так і тих, що діють на суходолі, гарантують своєчасне виконання завдань стосовно обмеження мобільності ворожих сил та засобів", – підкреслив Наєв.

Армія відпрацьовувала завдання на суходолі та на десантнодоступних ділянках берегової лінії.
Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Херсонській області відбулися планові тренування підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. У них взяли участь захисники зі складу угрупування військ, що несе бойову службу на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом.

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