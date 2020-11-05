ЗСУ показали, як ставитимуть мінні пастки для окупантів у морі. Відео

Підрозділи ЗСУ, які несуть службу поблизу узбережжя Чорного та Азовського морів, провели практичні тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень.

Як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ в Facebook, на суходолі українські військовослужбовці відпрацювали дії з нарощування інженерних загороджень мінними загороджувачами ПМЗ-4п та ГМЗ-3. А на десантнодоступних ділянках морського узбережжя – транспортерами, що плавають, ПТС-2 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Рубежі мінування на ймовірних напрямках дій противника значно ускладнюють його просування у глибину оборони наших військ", – пояснив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також він додав, що поєднання заздалегідь підготовлених оборонних укріплень з системою інженерних загороджень та системою багатоешелонованого вогневого ураження значно сковує дії противника та завдає йому значних втрат.

"Постійні тренування інженерно-саперних підрозділів та рухомих загонів загороджень, як морських, так і тих, що діють на суходолі, гарантують своєчасне виконання завдань стосовно обмеження мобільності ворожих сил та засобів", – підкреслив Наєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Херсонській області відбулися планові тренування підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. В них взяли участь захисники зі складу угрупування військ, що несе бойову службу на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом.