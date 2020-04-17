Багато захисників України змушені зустрічати Великдень на передовій. Щоб нагадати воїнам про дім, в зону ООС їм відвезли 3 тисячі пасок.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, так Героям вирішили підтримати бойовий дух і створити свято, незважаючи на війну, яка не припиняється (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Воїнам на передову відвезли паски Facebook штабу ООС

Воїнам на передову відвезли паски Facebook штабу ООС

"Лічені дні залишаються до світлого Христового Воскресіння. Поки всі активно готуються зустріти це свято вдома зі справжньою щедрістю української душі, командування ОС ЗСУ, ПЦУ і всі небайдужі українці дбають про військовослужбовців, які зараз виконують бойові завдання на передових позиціях і зустрічають Великдень далеко від рідних", – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Звичайно, на лінії зіткнення життя не мед, але українські підрозділи також прагнуть до звичайної людської радості. Паски пеклися і передавалися від щирого серця з побажаннями добра та злагоди, тому сподіваємося, що вони, хоч трохи підсолодять гіркий присмак війни", – додав він.

Відзначається, що великодні подарунки будуть доставлені воїнам на передову до свята Воскресіння.

Воїнам на передову відвезли паски Facebook штабу ООС

Воїнам на передову відвезли паски Facebook штабу ООС

Воїнам на передову відвезли паски Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуванням Українського інституту майбутнього, майже всі українці мають намір на Великдень залишатися вдома і не порушувати режим карантину через коронавірус. Дотримуватися суворого режиму планують 92% громадян.

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