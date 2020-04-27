ЗСУ показали в дії смертоносну ракету "Нептун": з'явилися потужні фото
В Одеській області тривають державні випробування потужного українського ракетного комплексу Р-360 "Нептун".
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook, публікуючи фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Зазначається, що пуски здійснюються з Державного випробувального полігону ЗСУ "Алібей", що в акваторії Чорного моря.
"Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації – літаків СУ-27", – підкреслили в Генштабі ЗСУ.
Як відомо, установку "Нептун" виготовили на державному підприємстві Київське конструкторське бюро "Луч", що входить до складу концерну "Укроборонпром". Максимальна дальність пуску такої ракети становить більше 250 кілометрів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали потужне відео вдалого випробування ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-морських Сил Збройних Сил України.