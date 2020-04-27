ЗСУ показали в дії смертоносну ракету "Нептун": з'явилися потужні фото

Марина Ліснічук Суспільство 14:18, 27.04.2020

В Одеській області тривають державні випробування потужного українського ракетного комплексу Р-360 "Нептун".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook, публікуючи фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що пуски здійснюються з Державного випробувального полігону ЗСУ "Алібей", що в акваторії Чорного моря.

Випробування Р-360 "Нептун"
Facebook/Генштаб ЗСУ

"Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації – літаків СУ-27", – підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Випробування Р-360 "Нептун"
Facebook/Генштаб ЗСУ

Як відомо, установку "Нептун" виготовили на державному підприємстві Київське конструкторське бюро "Луч", що входить до складу концерну "Укроборонпром". Максимальна дальність пуску такої ракети становить більше 250 кілометрів.

Випробування Р-360 "Нептун"
Facebook/Генштаб ЗСУ
Випробування Р-360 "Нептун"
Facebook/Генштаб ЗСУ
Випробування Р-360 "Нептун"
Facebook/Генштаб ЗСУ
Випробування Р-360 "Нептун"
Facebook/Генштаб ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали потужне відео вдалого випробування ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-морських Сил Збройних Сил України.

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