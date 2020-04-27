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27 квітня • оновлено в 15:19
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ЗСУ показали в дії смертоносну ракету "Нептун": з'явилися потужні фото

3.3т
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В Одеській області тривають державні випробування потужного українського ракетного комплексу Р-360 "Нептун".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook, публікуючи фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що пуски здійснюються з Державного випробувального полігону ЗСУ "Алібей", що в акваторії Чорного моря.

Випробування Р-360 "Нептун"

Випробування Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ЗСУ

"Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації – літаків СУ-27", – підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Випробування Р-360 "Нептун"

Випробування Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ЗСУ

Як відомо, установку "Нептун" виготовили на державному підприємстві Київське конструкторське бюро "Луч", що входить до складу концерну "Укроборонпром". Максимальна дальність пуску такої ракети становить більше 250 кілометрів.

Випробування Р-360 "Нептун"

Випробування Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ЗСУ

Випробування Р-360 "Нептун"

Випробування Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ЗСУ

Випробування Р-360 "Нептун"

Випробування Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ЗСУ

Випробування Р-360 "Нептун"

Випробування Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали потужне відео вдалого випробування ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-морських Сил Збройних Сил України.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Озброєння
Місце
Україна Одеса
Теги
Збройні сили України ракети
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Лет пять уже испытывают каждый месяц. Когда на Москву двинете, хрюканы? Не стыдно вислоухие, что девки ваши москалей перемогают на трассах России, а вы всё в нэте треплетесь?
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Опять по самолетам или жилым домам пулять будут. Ни ще бро ды ру ко жо пые...)))
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