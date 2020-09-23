ЗСУ показали роботу ракетних систем залпового вогню. Фото

Юрій Сергієнко Суспільство 20:18, 23.09.2020 Оновлено: 20:21, 23.09.2020

Збройні сили України здійснили запуски з ракетних систем залпового вогню.

Стрільби проводилися в рамках міжнародних навчань "Об'єднані зусилля-2020", повідомляється 23 вересня на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

У навчаннях задіяли РСЗВ "Вільха" і "Ураган". .
Facebook Генштабу ЗСУ

У навчаннях були задіяні РСЗВ "Вільха" і "Ураган". Також певні завдання відпрацювали ракетні комплекси "Точка-У" і "Нептун".

У навчаннях задіяли РСЗВ "Вільха" і "Ураган". .
Facebook Генштабу ЗСУ
У навчаннях задіяли РСЗВ "Вільха" і "Ураган". .
Facebook Генштабу ЗСУ

"У рамках спільних штабних-командних навчань "Об'єднані зусилля-2020" відбулися учбово-бойові стрільби із залученням ракетних систем залпового вогню "Вільха" і "Ураган". Також певні завдання відпрацювали ракетні комплекси "Точка-У" і "Нептун"", – йдеться в повідомленні.

Ракетний комплекс "Нептун".
Facebook Генштабу ЗСУ
Комплекс "Точка-У".
Facebook Генштабу ЗСУ
Військова техніка на навчаннях.
Facebook Генштабу ЗСУ
Facebook Генштабу ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВСУ в рамках міжнародних навчань "Об'єднані зусилля-2020" продемонстрували готовність до відбиття ворожої атаки з повітря за допомогою комплексів С-300 і "Бук-М1".

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