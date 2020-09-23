ЗСУ показали роботу ракетних систем залпового вогню. Фото

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
5,7 т.

  • Були задіяні РСЗВ «Вільха» і «Ураган»

  • Також деякі завдання виконали комплекси "Точка-У" і "Нептун"

Застосування українських ракетних комплексів на навчаннях

Збройні сили України здійснили запуски з ракетних систем залпового вогню.

Стрільби проводилися в рамках міжнародних навчань "Об'єднані зусилля-2020", повідомляється 23 вересня на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

У навчаннях задіяли РСЗВ "Вільха" і "Ураган". .

У навчаннях були задіяні РСЗВ "Вільха" і "Ураган". Також певні завдання відпрацювали ракетні комплекси "Точка-У" і "Нептун".

У навчаннях задіяли РСЗВ "Вільха" і "Ураган". .
У навчаннях задіяли РСЗВ "Вільха" і "Ураган". .

"У рамках спільних штабних-командних навчань "Об'єднані зусилля-2020" відбулися учбово-бойові стрільби із залученням ракетних систем залпового вогню "Вільха" і "Ураган". Також певні завдання відпрацювали ракетні комплекси "Точка-У" і "Нептун"", – йдеться в повідомленні.

Ракетний комплекс "Нептун".
Комплекс "Точка-У".
Військова техніка на навчаннях.
Facebook Генштабу ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВСУ в рамках міжнародних навчань "Об'єднані зусилля-2020" продемонстрували готовність до відбиття ворожої атаки з повітря за допомогою комплексів С-300 і "Бук-М1".

УкраїнаракетиЗбройні сили України