ЗСУ показали фото та відео танкових маневрів поблизу Криму

Вікторія Довгань Суспільство 09:50, 2.12.2020 Оновлено: 10:16, 2.12.2020

Танкові екіпажі Збройних сил України, котрі несуть службу на півдні, провели навчання, на яких відпрацювали елементи бою та відбиття наступу противника.

Крім того, як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook, воїни-танкісти вдосконалили навички переміщення й маневрування на пересіченій місцевості, зміну напрямку руху та розгортання танкових підрозділів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Танкові екіпажі ЗСУ провели навчання на півдні.
Пресслужба Командування ОС ЗСУ
Танкісти ЗСУ працювали на пересіченій місцевості.
Пресслужба Командування ОС ЗСУ
Воїни ЗСУ відпрацювали дії у вогневих засідках.
Пресслужба Командування ОС ЗСУ
Танкісти тренувалися відкривати раптовий вогонь прямою наводкою по ворогу.
Пресслужба Командування ОС ЗСУ

"Практичні заняття з бойової підготовки тривають щодня. Наразі танкісти відшліфовують основні елементи танкового бою", – зазначив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він також додав, що, серед іншого, танкові екіпажі відпрацьовують дії у вогневих засідках. Зокрема, військові навчаються завчасно й приховано розміщувати бойові машини, аби завдати противнику максимального ураження з близької відстані раптовим вогнем прямою наводкою.

"Це, насамперед, дозволяє перехоплювати ініціативу та створює переваги під час ведення танкового бою", – пояснив Наєв.

У програму навчань танкістів ЗСУ входило відпрацювання елементів бою.
Пресслужба Командування ОС ЗСУ
Екіпажі показали, наскільки готові до відбиття наступу противника.
Пресслужба Командування ОС ЗСУ
Танкісти ЗСУ під час військових навчань на півдні.
Пресслужба Командування ОС ЗСУ

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