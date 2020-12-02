ЗСУ показали фото та відео танкових маневрів поблизу Криму

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
4,4 т.

  • Захисники відточували свою майстерність на пересіченій місцевості

  • Вони потренувалися застосовувати проти ворога раптовий вогонь прямою наводкою

  • Також танкісти здійснювали завчасне й приховане розміщення бойових машин

На півдні України ЗСУ провели танкові навчання

Танкові екіпажі Збройних сил України, котрі несуть службу на півдні, провели навчання, на яких відпрацювали елементи бою та відбиття наступу противника.

Крім того, як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook, воїни-танкісти вдосконалили навички переміщення й маневрування на пересіченій місцевості, зміну напрямку руху та розгортання танкових підрозділів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Танкові екіпажі ЗСУ провели навчання на півдні
Танкісти ЗСУ працювали на пересіченій місцевості
Воїни ЗСУ відпрацювали дії у вогневих засідках
Танкісти тренувалися відкривати раптовий вогонь прямою наводкою по ворогу.

"Практичні заняття з бойової підготовки тривають щодня. Наразі танкісти відшліфовують основні елементи танкового бою", – зазначив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він також додав, що, серед іншого, танкові екіпажі відпрацьовують дії у вогневих засідках. Зокрема, військові навчаються завчасно й приховано розміщувати бойові машини, аби завдати противнику максимального ураження з близької відстані раптовим вогнем прямою наводкою.

"Це, насамперед, дозволяє перехоплювати ініціативу та створює переваги під час ведення танкового бою", – пояснив Наєв.

У програму навчань танкістів ЗСУ входило відпрацювання елемнтів бою
Екіпажі показали, наскільки готові до відбиття наступу противника
Танкісти ЗСУ під час військових навчань на півдні

Танкові навчання ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаЗбройні сили УкраїниСергій Наєв