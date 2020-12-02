ЗСУ показали фото та відео танкових маневрів поблизу Криму

Танкові екіпажі Збройних сил України, котрі несуть службу на півдні, провели навчання, на яких відпрацювали елементи бою та відбиття наступу противника.

Крім того, як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook, воїни-танкісти вдосконалили навички переміщення й маневрування на пересіченій місцевості, зміну напрямку руху та розгортання танкових підрозділів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Практичні заняття з бойової підготовки тривають щодня. Наразі танкісти відшліфовують основні елементи танкового бою", – зазначив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він також додав, що, серед іншого, танкові екіпажі відпрацьовують дії у вогневих засідках. Зокрема, військові навчаються завчасно й приховано розміщувати бойові машини, аби завдати противнику максимального ураження з близької відстані раптовим вогнем прямою наводкою.

"Це, насамперед, дозволяє перехоплювати ініціативу та створює переваги під час ведення танкового бою", – пояснив Наєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL: