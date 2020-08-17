ЗСУ показали бойову готовність до оборони півдня України. Фото

Вікторія Довгань Суспільство 09:12, 17.08.2020 Оновлено: 09:12, 17.08.2020

Підрозділи Збройних сил України, які виконують бойові завдання на півдні держави, показали, як удосконалюють фортифікаційне обладнання, маскування та інженерні загородження на своїх позиціях.

Відповідні фото оприлюднили на сторінці Командування Об’єднаних сил ЗСУ у Facebook. За словами командувача ОС ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, військовослужбовці покращують рівень скритості, а також забезпечують належні побутові умови несення служби на місцях виконання завдань.

Воїни продемонстрували повну бойову готовність
Facebook Командування ОС ЗСУ

"Крім цього, військовослужбовці щоденно проводять тренування й показують хороші показники фізичної та психологічної підготовки", – наголосив він.

Наєв додав, що особовий склад підпорядкованих Командуванню військових частин і підрозділів знаходиться у повній бойовій готовності та спроможний оперативно і якісно виконувати завдання різного рівня складності щодо охорони та оборони у смузі відповідальності на півдні України.

ЗСУ укріплюють свої позиції на півдні
Facebook Командування ОС ЗСУ
Захисники ЗСУ удосконалюють своє маскування
Facebook Командування ОС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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