ЗСУ похизувалися новими кадрами навчань із конвертопланами Osprey. Фото та відео

У мережі з'явилось чергове видовищне відео відпрацювання десантування спецпризначенців 8-го полку ССО ЗСУ та їх американських колег з конвертопланів CV-22B Osprey.

Ролик оприлюднили на Telegram-каналі "Новини ЗСУ", уточнивши, що він був знятий на Хмельниччині (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас пресслужба Командування ССО ЗСУ у Facebook розповіла подробиці масштабних спільних навчань армій України та держав НАТО. Зокрема, групи спеціального призначення десантувались у різних точках незнайомої місцевості спеціальними методами, зокрема й "rappeling" (швидкий спуск на мотузці), та відпрацювали просування в умовний тил ворога.

У навчаннях "Об'єднані зусилля" брали участь не тільки конвертоплани, а й вертольоти. Facebook Командування ССО ЗСУ

Спецпризначенці ЗСУ та США десантувалися на незнайомій місцевості. Facebook Командування ССО ЗСУ

Крім того, воїни виконували різнопланові завдання, які включали в себе тактичні, спеціальні, медичні та інші аспекти. Водночас групи взаємодіяли між собою і в кінцевому підсумку працювали над спільним завдання у визначеній точці.

"Відпрацювання цих задач разом з іноземними колегами дозволило нашим воїнам продемонструвати унікальні для ЗСУ бойові здібності, які дозволяють нам надалі виконувати завдання разом із світовими лідерами Сил спецоперацій країн Альянсу та їх партнерів", – зазначили українські захисники.

Армійці тренувалися пересуватися тилами ворога. Facebook Командування ССО ЗСУ

У навчаннях взяли участь бійці 8-го полку ССО ЗСУ. Facebook Командування ССО ЗСУ

Також армійці ЗСУ оприлюднили ще одне унікальне відео з навчань "Об'єднані зусилля – 2020" – момент дозаправки в повітрі конвертопланів Osprey CV-22. Її проводили під час польоту над Чорним морем.

Як повідомляв OBOZREVATEL: